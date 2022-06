SISMO DESPIERTA A HABITANTES. Importante zona de EEUU amanece con inesperado temblor que estremece las casas; ¿LO SENTISTE?

Reaccionan al movimiento telúrico en California

En las redes sociales se produjeron varias reacciones de residentes de California quienes no dudaron en expresar su desconcierto ante el sismo: “Yo lo sentí en Menlo Park”, “A mi me pasó en Redwood City”, “Yo de verdad que no lo sentí y soy de Berkeley Hills”, “A nosotros sí nos despertó en Pinole”, “Se sintió también en Concord”.

El Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile difundió una guía sobre qué hacer en caso de sismos. Estos son algunos de los aspectos que debe considerar si llega a presenciar uno: aléjese de muebles, lámparas o ventanas que se puedan romper. Agáchese y cúbrase, lo más importante es resguardarse.