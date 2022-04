Sismo Bosnia: ¿QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN TEMBLOR?

Hay que estar preparado para todo, es por eso que te damos a conocer lo que debes hacer antes, durante y después de un terremoto. De acuerdo al Centro Nacional de Desastres en México (Ceapred), debes estar preparado y antes ya tener un plan familiar de protección civil, organizar y participar en simulacros de evacuación, identificar las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo, revisar constantemente las instalaciones de gas y luz, preparar tu mochila de emergencia.

Durante el temblor debes conservar la calma y ubícate en la zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas, si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes, si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas. Después revisa tu casa después de un sismo, utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas, mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades, se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.