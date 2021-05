El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis no ha emitido ninguna alerta de tsunami para Alaska, informó Newsweek . Según el Alaska Earthquake Center, el sismo se sintió ampliamente en todo el interior de Alaska, informó The Daily Mail .

El terremoto es un fenómeno natural, evidentemente no los podemos evitar, y aun no los podemos predecir. Esa sacudida brusca de la tierra puede llegar a ser muy peligrosa dependiendo de la magnitud del movimiento. De manera que la mejor forma de evitar grandes pérdidas es informándonos y preparándonos para cualquier contingencia.

Otras sugerencias en casos de sismo

Otras sugerencias son: No camines descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Usa linternas. No enciendas velas, ni uses fósforos. Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.

También es importante contar con un botiquín de emergencia que contenga: Un listado de números telefónicos de emergencia, artículos de asistencia médica primaria, radio portátil con pilas, linterna con pilas y documentos importantes como actas de nacimiento, de matrimonio o escrituras, tal como indica Protección Civil de México.