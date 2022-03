SHOA, el Servicio Hidrográfoco y Oceanográfico de la Armada, desestimó que este martes, dicho temblor en Taiwán, posibilite el desencadenamiento de un tsunami en las costas de Chile, por lo que no existe un mayor riesgo, sin embargo, no se sabe aún la condición de la zona del sismo.

Lo recomendable en caso de un sismo

Agáchate y cúbrete. Lo más importante es que te resguardes. Permanece dentro de tu hogar. Usa las escaleras si necesitas salir a la calle. Si estás en la calle, aléjate de edificios y postes eléctricos. Protege tu cabeza con los brazos. Si estás manejando, detén el carro en un lugar seguro y coloca las luces intermitentes.

Otras sugerencias son: no camines descalzo, ya que podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Usa linternas. No enciendas velas ni uses fósforos. Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.