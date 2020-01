Sismo 6.5 Puerto Rico. El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro justo al sur de la isla a una profundidad de 10 kilómetros. En un principio estimó la magnitud del temblor de las 4:24 de la madrugada en 6,6, pero más tarde ajustó la cifra.

A 6.6-magnitude earthquake struck Puerto Rico before dawn, less than a day after another one hit the U.S. territory and caused heavy damage in some areas. The U.S. Geological Survey said the quake hit just south of the island at a shallow depth. https://t.co/1QywyYuYYz

— The Associated Press (@AP) January 7, 2020