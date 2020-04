Sismo 6.0 en Honduras: Se sintió en Centroamérica y México esta mañana.

Ocurrió la madrugada de este jueves en el mar Caribe, al noreste de la isla de Guanaja.

Se pudo sentir en varios países de Centroamérica, como la península de Yucatán, en México.

El USGS (el Servicio Geológico de Estados Unidos) informó de un sismo 6.0 en Honduras a las 08:04 GMT, con una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro a 55km NNE de Savannah Bight, Honduras.

#Sismo de magnitud 6.0 a 55km NNE de Savannah Bight, #Honduras El movimiento se sintió la madrugada del jueves en #Chetumal #Bacalar #Tulum #Cancun reportaron usuarios en redes social en el estado de #QuintanaRoo pic.twitter.com/fRc4OUZcMA — Acontecer Gráfico (@AcontecerGrafic) April 16, 2020

En Twitter hubo publicaciones desde Honduras, Belice, Nicaragua, Guatemala y Quintana Roo (México) informando de que habían sentido el sismo, pero aún no se han confirmado víctimas.

#AlMomento En chetumal se sintió las vibraciones del sismo registrado en honduras, fueron 2 los momentos que se sintieron y el crujido de las ventadas 😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/TJP8Tyz7pm — Israel G (@IsraelGLMx) April 16, 2020

Los expertos del Sistema de Alerta de Tsunami operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) indican que el sismo no reunió las condiciones para generar una alerta de tsunami en el mar Caribe, sin embargo, se podrían sentir pequeñas olas a lo largo de las costas centroamericanas.

El #sismo de magnitud 6.0 registrado al norte de #Honduras, fue reportado en Chetumal, Cozumel y #Cancún, Quintana Roo. *No reunió las características necesarias para el registro de un #tsunami.https://t.co/SFmt7bGPzv pic.twitter.com/i9aG4DdkAP — Lic. Jorge Garza | MetMEX (@metmex) April 16, 2020

El sismo pudo sentirse en ciudades como Colón, Puerto Cortez y La Ceiba, en Honduras. Quintana Roo y también en diversas ciudades del sur de México, Chetumal, Cancún, Villahermosa y Tabasco. Belmopán, Belice.

Algunos usuarios de las redes sociales dijeron haber sentido el sismo “fuerte” y acompañado de un ruido extraño, como de “una aplanadora” o un “rugido del mar”.

En el Sismológico Nacional de la UNAM, reportó que, además, hubo otro sismo de magnitud 4.o al sureste de Salina Curz, en Oaxaca a las 4:00 am. Y más temprano, a las 2.22 am, se registró un sismo 4.2 al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Sismo 6.0 en Honduras: Se sintió en Mexico esta madrugada

