Con poco menos de mil habitantitas, el pueblo resintió el sismo de 3.7 grados reportado en Quinton, Oklahoma. Hasta el momento de la redacción de esta nota no se han reportado daños graves. El pueblo se ubica al sureste de la ciudad de Oklahoma.

Con el devastador terremoto de hace algunos días en Haití, numerosos haitianos hambrientos y sin hogar se aglomeraron el viernes alrededor de camiones de asistencia y en algunos casos robaron artículos que les urgen, relató The Associated Press.

“Tengo otras personas que están esperando que regrese con algo”, agregó. La mujer señaló que su casa fue destruida en el sismo y su hermana se fracturó una pierna. “La comida me ayudaría mucho con los niños y mi hermana”, apuntó, según AP.

“Me rescataron de debajo de los escombros”

George Prosper también estaba entre la multitud ansiosa que esperaba ayuda. “Soy una víctima. Me rescataron de debajo de los escombros”, dijo Prosper, de 80 años. “Ahora no me siento bien estando de pie. Apenas puedo sostenerme”.

En la pequeña ciudad portuaria de Les Cayes, un fotógrafo de la AP vio a personas que robaban colchonetas de espuma de un camión estacionado en un recinto de la Cruz Roja, mientras otros saqueaban alimentos que iban a ser distribuidos, apuntó AP.