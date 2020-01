Un sismo de magnitud 3.6 en la escala de Richter sacudió anoche a la ciudad de Los Ángeles.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) registró el temblor a las 11:41 de la noche de ayer.

El epicentro fue en Granada Hills, a 25 millas al norte del centro de Los Ángeles.

Sismo 3.6 sacude Los Ángeles… ¿es un aviso de lo que vendrá?

Un sismo de magnitud 3.6 en la escala de Richter se registró anoche, a las 11.41 hora local, según el USGS.

El epicentro del sismo tuvo lugar en Granada Hills, a una profundidad de 4 millas o 7 kilómetros, en una zona de grietas subterráneas menores.

A pesar de haber sido un sismo moderado, ocurrió a unas 40 millas al suroeste de donde corre de la falla de San Andrés.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) también publicó en las redes que se activó el estado de emergencia por sismo, de acuerdo con el protocolo establecido.

Sismo Los Ángeles de 3.6 estremeció de madrugada

La preocupación con los sismos cerca de la Falla de Sandrés es su extremo sur. Hay registros históricos de que había actividad sísmica fuerte cada 150 años, pero ahora ya han pasado 300 años sin que esta parte haya tenido movimiento.

Eso supone que hay una enorme acumulación de energía que, cuando se libere, podría desatar uno de los terremotos más destructores de la historia. La ciudad de Los Ángeles y comunidades aledañas, se preparan para una situación de emergencia, ya que los científicos pronostican que este sismo de gran magnitud se presentará dentro de los próximos 30 años.

