Sirey Morán una de las favoritas de Nuestra Belleza Latina. Sirey Morán ganadora NBL. Este domingo se llevó a cabo la gran final de Nuestra Belleza Latina donde se pudo disfrutar de la presentación de cada una de las semifinalistas deleitando las miradas de los espectadores y seguidores del programa, pues las chicas que lograron llegar hasta el gran fin son completamente guapísimas. No cabe duda que fue una de las noches más esperadas para quienes admiran los certámenes de belleza. En la gala tan espectacular llena de emociones, sorpresas y muchos momentos que quedarán marcados se dio a conocer la mujer que se llevaría la corona y fue nada más y nada menos que la hondureña Sirey Morán. Sirey Morán deslumbra y causa impacto en sus redes sociales Mediante su cuenta personal de Instagram la hondureña compartió el feliz momento que vivió el pasado domingo tras recibir la corona de Nuestra Belleza Latina haciendo reaccionar de manera positiva a cada uno de sus seguidores, publicó una serie de fotos donde denota por completo la felicidad en su rostro. El momento fue tan emotivo para Sirey que las lágrimas rodaron por sus mejillas, pues fue algo que no esperaba, al igual que las demás participantes no por el hecho de estar entre las finalistas quiere decir que es 100% seguro de que ellas confían en que ganarán lo cuál hace tan especial los momentos televisivos.

La hondureña galardonada como Nuestra Belleza Latina no cabe de la emoción Los posts realizados por Sirey han arrebasando los 65 mil likes y los 4 mil comentarios, la hondureña no ha dejado de publicar contenido en su Instagram pues esta completamente feliz de haber resultado ganadora del reality, vaya que participar en un certamen de belleza no es nada sencillo pero Sirey Morán es una mujer muy determinada. Tras pasar por las pruebas que se desarrollaban durante el programa cada una de las finalistas dieron lo mejor de sí mismas para poder llegar a la última transmisión del reality, sin duda Sirey destacó por ser tan entregada y apasionada por lo que hace ya que dejó lo mejor en la gala que se llevó a cabo este domingo.

Honduras se llevó la corona del triunfo. Sirey Morán ganadora NBL “Hoy es un día histórico. Hace 5 años gané la corona del Miss Honduras Universo y hoy ganamos la corona de Nuestra Belleza Latina. Honduras, Centroamérica y Latinoamérica están de fiesta. Gracias por esos votos que recibí de cada uno de ustedes. Nunca me cansaré de agradecerles tanto apoyo” fueron las palabras que expresó en una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Y no hay nada mejor que poder compartir con las personas que te rodean y que te aman los triunfos que vas teniendo en tu vida, sintiendo la compañía desde el inicio en los retos que va presentando la vida para que te impulsen a seguir por más hasta lograr tu objetivo y así lo demuestra Sirey en cada una de las fotografías que comparte con su querido público.

Te contamos los secretos de Sirey Morán la ganadora del reality de belleza Sirey Morán ganadora NBL. Te apuesto que tienes curiosidad por conocer más sobre la chica que se llevó la corona de Nuestra Belleza Latina 2021 en su duodecima temporada, conocer cuál es su origen, los gustos de la chica entre tantas cosas más y en este artículo te contamos los secretos que han salido a la luz sobre la guapísima Sirey Morán. Como primer dato tenemos el nombre completo de la chica, se trata de Olga Sirey Morán Castro un nombre que como en la mayoría de los casos fue elegido por un integrante de su familia, su padre. De acuerdo con la revista People en Español la hondureña expresó lo siguiente: “Olga por mi madre, que era la mujer que más amaba, y Sirey porque, según él, era la mujer más hermosa que él había visto que, según me cuenta, era una modelo. Y él me marcó con ese nombre al final porque terminé modelando y siendo reina de belleza”.

Nunca lo imaginaste, Sirey Morán cuenta con licenciatura en la rama de las Ciencias A veces dejamos volar nuestra imaginación y llegamos a pensar que las señoritas que participan en los certámenes de belleza no cuentan con estudios, aunque hay algunas que no los tienen, hemos visto a través de videos que se han vuelto virales como son las reacciones de ciertas chicas al momento de que les hacen preguntas de lógicas o del saber y responden erróneamente, pero déjame decirte que este no es el caso ni en lo más mínimo de Sirey y te cuento el por qué. Sirey Moran Castro es originaria de El Progreso, Yoro y estudió Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, sorprendentemente comenzó sus estudios a los 16 años de edad. La hondureña está completamente formada profesionalmente.

La infancia que llevó la guapísima Sirey Morán Lamentablemente Sirey no tuvo una infancia de ensueño pues en un tiempo atravesaron por una situación muy complicada pues su padre emigró a los Estados Unidos lo que conllevó que toda la carga fuera para su madre, para la revista People en Español la hondureña expresó unas palabras recordando ese momento difícil en su niñez. “Nosotros somos clase media, venimos de una madre soltera que mantuvo 4 hijos, que se graduó de abogada con 4 niños ella solita. Papá siempre estaba ahí, pero quien daba de comer era mamá”. Fueron las palabras que salieron de la boca de la bella modelo. Archivado como: Sirey Morán ganadora NBL.

Sirey Morán ha mostrado su carisma y belleza en distintos certámenes La guapa chica no solo fue participante de Nuestra Belleza Latina edición 2021 sino que también ha participado en otro tipo de certámenes del mismo tipo, cosa que también ayudó a la finalista ganar esa corona pues ya tenía el conocimiento previo de lo que se realiza en un reality de este rango. Fue en el año 2014 que Sirey participó en el certamen ‘Top Model of the World que se celebró en Egipto, donde logró clasificarse en el top 15. Poco tiempo después viajó a Jordania para competir en la 43° edición del famoso certamen ‘Intercontinental 2014’. Por si fuera poco en el año 2015 se convirtió en Miss Honduras lo que le permitió con 26 años participar en el Miss Universo que se llevó a cabo en Filipinas. Vaya que está muy preparada.

¡La hondureña como maestra de futbol! Sirey Morán ganadora NBL La primer experiencia laboral que se sumó en la vida de la guapa hondureña fue el ser maestra de fútbol, “Mi papá tiene escuelas de fútbol, entonces me puso como una empleada normal y me tocó enseñarle a los niños a aprender a jugar. Teníamos niños de 3 a 5 años”, mencionó la modelo en la revista People en Español. ¿Habrá algo que esta chica no realice? Imagínense una licenciada en Ciencias de la tierra impartiendo clases de fútbol y para rematar ser modelo y participe de los certámenes de belleza ¡no cabe duda que es una joya!.. Una chica así deja boquiabierto a cualquiera pues tiene muchos conocimientos y habilidades que la denotan.

¿Imaginaste que Sirey Morán intentara participar en Nuestra Belleza Latina en sus ediciones pasadas sin éxito alguno? Checa esto Sirey Morán ganadora NBL. Pese a los grandes triunfos que la hondureña ha obtenido en su carrera como modelo hubo también situaciones en las que se tornaron con fracasos así fue el caso cuando intentó participar repetidas ocasiones en Nuestra Belleza Latina por sus siglas NBL. “Yo hice el casting en Puerto Rico en 2010, me dijeron no porque no llevaba el vestido ni los tacones; luego lo intenté en Nueva York, creo que fue como en el 2014, me dijeron que no, ni siquiera llegué a ver al jurado; luego lo intenté en el 2018, lo mandé de manera virtual, hablé de la migración y pues envié el video, fue de los favoritos, pero nunca llegué a la etapa de conocer a los jueces ni de llegar a Miami”, se refleja en la revista People en Español.

“No permito que el miedo me detenga” es el lema de Sirey Morán Todos en la vida tenemos nuestro propio lema, una frase que siempre aplicamos o que sabemos que nos define, muchas ocasiones nos apoyamos de una frase alentadora para seguir con el ánimo y poder lograr los objetivos que nos plateamos en la vida. Durante una entrevista realizada a la hondureña para el periódico La Opinión reveló que ella jamás permite que el miedo la detenga para poder lograr sus metas e intentar hacer algo nuevo. “Creo que en este momento, en este concurso NBL estoy segura que va a ser mi último concurso de belleza. A mis 31 años le estoy cumpliendo a Sirey un sueño y es que los nervios, miedo que todas las personas tenemos, no se los arrebaten como hizo en el pasado” compartió.

Es la primera vez que Honduras se lleva la corona de Nuestra Belleza Latina en la edición 2021 Tras mostrar su felicidad al haber ganado el certamen de belleza la guapísima Sirey Morán se alzó con el gran premio de $50 mil, un contrato con Univision y una beca de actuación con Televisa. De acuerdo con El Nuevo Día se dió a conocer la cantidad de votos obtenidos, más de 3,4000,000 personas emitieron su voto para elegir el orden en el que quedarían las cuatro finalistas. En una entrevista con Neida Sandoval compartió la hondureña unas palabras muy llegadoras reflejando la gran emoción de haber llegado a la final del certamen de belleza; “Quiero representar a la mujer latina, aquella mujer fuerte que siempre sale adelante, sería un sueño cumplido. En cada uno de los retos que me ha tocado he tenido mucho miedo, pero no he dejado que me venzan. El motor es el apoyo de toda la gente linda que me apoya” compartió. Archivado como: Sirey Morán ganadora NBL.