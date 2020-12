Singapur ha aprobado un permiso regulatorio para que los laboratorios Eat Just Inc., con sede en San Francisco, comience a operar en el país asiático.

De acuerdo con un reporte del portal CNN, Singapur le ha otorgado un permiso regulatorio a la empresa estadounidense Eat Just Inc para vender de manera oficial pollos cultivados en laboratorios.

La venta de este producto se dará en Singapur, convirtiéndose de esta manera en el primer gobierno del mundo en otorgar un permiso de este tipo para vender carne cultivada en laboratorios.

Según los reportes dados a conocer, el producto vendido por la empresa emergente con sede en San Francisco, Eat Just Inc., ha sido aprobado por la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA) y se trata de un ingrediente incluido en las piezas de pollo vendidas por la compañía.

En un principio, se había informado que las piezas de pollo serían vendidas en un restaurante localizado en Singapur.

Los planes en ese entonces eran expandir el producto e intentar ofrecerlo a diferentes restaurantes y establecimientos más pequeños en todo el país.

Así lo explicó a CNN Business Josh Tetrick, cofundador y director ejecutivo de Eat Just Inc., quien además dio a conocer que el precio de este nuevo ingrediente estará a la par de la carne de pollo premium.

En sus declaraciones, el ejecutivo externó que “Hemos consumido carne por cientos, miles de años, siempre necesitando matar a un animal para comer…hasta ahora.”

El ingrediente creado por dicha compañía es una especie de carne cultivada, creada en un biorreactor.

Un biorreactor es un instrumento en el que ocurre un cambio o reacción biológica, al menos así lo han reportado los responsables de Eat Just Inc.

La compañía ha hecho énfasis en que el producto que saldrá a la venta, que ya cuenta con aprobación oficial, tiene un alto contenido proteico y una gran cantidad de minerales; además, comunicaron que lo venderán por medio de la marca GOOD Meat.

Por el momento, Eat Just Inc cuenta con laboratorios en Singapur y en California, pero solo tiene autorización para vender este tipo de carne en el país asiático.

Esto no ha limitado sus esfuerzos, ya que esperan expandir sus ventas hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.

Cada vez son más las empresas que deciden crear productos alternos a la carne en laboratorios. Conoce cómo puedes ‘crear’ tu propia carne ¡Ya es posible!

En semanas pasadas, el portal Dezeen dio a conocer que un grupo de científicos ya prepara un proyecto que pretende impactar de manera positiva a la industria alimentaria.

Este, según los informes, es un experimento que permitirá a las personas ‘crecer’ su propia carne por medio de un kit especial que utiliza células y sangre humana.

La idea principal de este proyecto, al igual que el de Eat Just Inc. es contribuir con el medio ambiente, pero también cuestionar las prácticas que comúnmente se implementan en las industrias alimentarias, especialmente cuando se trata de carne animal.

Otro de los proyectos que han recurrido a la carne de laboratorio es el de Ouroboros Steak, por medio del cual se espera ‘crecer’ carne humana utilizando las propias células de cada persona, tomándolas del interior de la boca y alimentándolas de suero proveniente de sangre donada.

Para dejar en claro los avances de este proyecto, sus responsables han decidido realizar una exhibición en el Beazley Designs of the Year para demostrar que es posible ‘consumir’ y ‘crear’ carne sin causar daño a los animales.

Eat Just Inc ha decidido recurrir a ‘crear’ carne por medio del laboratorio, pero no es la única empresa que tiene el mismo objetivo.

Hoy en día, cada vez son más las empresas emergentes que analizan la posibilidad de recurrir a los laboratorios para ofrecer productos más sustentables y evitar en la medida de lo posible ingredientes como el suero fetal bovino, o FBS.

Andrew Pelling, quien estuvo detrás del proyecto Ouroboros Steak explicó que “El suero fetal bovino cuesta grandes cantidades de dinero y de vidas animales”; además de que “Si bien algunas compañías de carne cultivada en laboratorios aseguran que se ha resuelto este problema, a nuestro entendimiento ningún estudio independiente o arbitrado ha validado estas aseguraciones.”

Otro renombrado científico aseguró que “Conforme la industria de carne cultivada en laboratorios continúa creciendo, es importante desarrollar diseños que expongan algunas de sus complicaciones para ver más allá de su expectativa.

Los esfuerzos de las compañías cada vez son más notables.

Los reportes de CNN indican que durante el transcurso de 2020, aún con los efectos de la pandemia en la economía, algunas empresas como Impossible Foods lograron contribuir con proyectos en los que se destinaron cantidades de hasta 500 millones de dólares.

La mayoría de los inversionistas proviene de Asia, por lo que no es sorpresa que Eat Just Inc. haya recibido su primera aprobación en un país de ese continente.

Otra de las empresas que fueron beneficiadas con este tipo de inversión fue Beyond Meat, que apenas el mes pasado reveló un plan para crear de manera artificial una carne similar a la del puerco.