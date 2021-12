Evita algunas bebidas

Durante las fiestas, te encontrarás con numerosas opciones de bebidas como eggnog, ponche, alcohol o café; sin embargo, los expertos recomiendan evitar o limitar el consumo de estas para evitar la aparición de síntomas relacionados con el síndrome del intestino irritable. Si deseas probar alguna bebida con alcohol o café, lo recomendable es elegir porciones pequeñas y espaciar su consumo, alternándolo con un vaso de agua para favorecer la hidratación.

Disfruta pequeñas porciones de tu comida

Tal vez sea inevitable resistirse a probar algunos alimentos o bebidas en navidad, y no siempre es posible conocer cada uno de los ingredientes incluidos en las recetas, pero la buena noticia es que no tienes por qué privarte ¡de nada! Es cierto que cada caso es diferente, pero esto no quiere decir que tendrás que vivir las fiestas sin probar tu comida favorita; mejor, sírvete porciones pequeñas para no saturar a tu estómago de irritantes ¡notarás la diferencia!