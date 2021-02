Sindicato de Actores de la Pantalla celebra reunión para revocar o no membresía de Donald Trump

Al tiempo en que el Sindicato de Actores de la Pantalla celebra una reunión para revocar o no la membresía del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, éste se adelantó y mandó una carta de renuncia a la presidenta de la organización Gabrielle Carteris, informaron la agencia EFE y el portal de noticias CBS News.

En su misiva, el político expresó lo siguiente de manera textual: “Ya no deseo estar asociado con su sindicato. Hoy les escribo sobre la llamada audiencia del Comité Disciplinario destinada a revocar a mi afiliación al sindicato. ¡A quién le importa!”.

Y agregó: “Aunque no estoy familiarizado con su trabajo, estoy muy orgulloso de mi trabajo en películas como ‘Home Alone 2’, ‘Zoolander’ y ‘Wall Street: Money Never Sleeps’; y programas de televisión que incluyen ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, ‘Saturday Night Live’, y por supuesto, uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión, ‘The Apprentice’, ¡por nombrar sólo algunos!”

Hace una semanas, la junta del Sindicato de actores SAG-AFTRA aprobó por amplía mayoría estudiar medidas disciplinarias contra Donald Trump, lo que contemplaba la expulsión fulminante.

Esto dijo el expresidente Trump: “Su organización ha hecho poco por sus miembros y nada por mí, además de recolectar cuotas y promocionar políticas e ideas antiestadounidenses”.

Esto por la serie de afirmaciones sobre fraude electoral sin pruebas y su supuesta incitación a la violencia que derivó en el asalto al Congreso de EE.UU. el 6 de enero, cuando los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden.

SAG-AFTRA, la mayor organización sindical del mundo el entretenimiento, representa a más de 100.000 profesionales del cine y de la televisión. También integra a cómicos, presentadores, periodistas y artistas de diferentes disciplinas.

Por su parte, Sindicato de Actores de la Pantalla explicó sobre Donald Trump: “Su imprudente campaña de desinformación estaba destinada a desacreditar y, en última instancia, amenazar la seguridad de los periodistas, muchos de los cuales son miembros de SAG-AFTRA”.

