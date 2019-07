Han transcurrido las primeras horas de la mañana del domingo y hasta el momento no se han reportado redadas en el área metropolitana de Atlanta, donde la vida de sus residentes continúa con tranquilidad, pese a la amenaza expresa del Gobierno de iniciar hoy los operativos de remoción de inmigrantes indocumentados.

En medio de toda la polémica que ha generado la operación, filtrada al The New York Times y confirmada luego por el propio presidente Donald Trump, diversas autoridades de la ciudad han mostrado su apoyo público a los inmigrantes, entre ellas Keisha Lance Bottoms, alcaldesa de Atlanta y quien aseguró a medios nacionales que su mensaje como “alcaldesa y madre a nuestras es que no están solos”, dijo.

Ahead of expected ICE raids, Atlanta Mayor @KeishaBottoms says her son asked if he and his brother were born in the US. “This is wearing on our children as well, because they have compassion…for others in the same way we would hope the President of the United States would.” pic.twitter.com/omRQhcuH2A

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 12 de julio de 2019