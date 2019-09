Página

Desde este jueves está sin efecto el decreto de evacuación obligatoria en Georgia por Dorian.

El gobernador Brian Kemp adoptó la medida para que se inspeccionaran infraestructuras en la costa Este.

Ahora Dorian amenaza a las Carolinas en su rumbo al noroeste, sobre el Atlántico.

El gobernador de Georgia Brian Kemp dejó sin efecto la orden de evacuación obligatoria que emitió el fin de semana por la amenaza del huracán Dorian y que afectaba a residentes al este de la autopista interestatal 95, específicamente a los condados de Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty y McIntosh.

At 9:30 AM, I lifted the mandatory evacuation order for people east of I-95 in Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty & McIntosh Counties. @GADeptofTrans has cleared the F.J. Torras (#StSimonsIsland), Downing Musgrove (#JekyllIsland) & Tybee Island Causeways for travel. (1/2) — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) September 5, 2019

En una publicación en Twitter, Kemp escribió que levantaba el decreto debido a que el Departamento de Transportación de Georgia necesitaba evaluar las carreteras e infraestructura, previo a que las personas pudieran volver a sus hogares, y que no era posible bajo situación de evacuación.

.@GADeptofTrans has also cleared the Sidney Lanier Bridge for travel. Crews are inspecting the US-17 Savannah River Bridge now. Stay tuned for updates. (2/2) #gapol pic.twitter.com/9RbB3Vnl0k — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) September 5, 2019

En otro tweet, el republicano aseguró que el puente Sidney Lanier, en la ciudad de Brunswick, en la costa Este de Georgia, fue abierto al público luego de ser inspeccionado, al igual que el puente Savannah US-17, en esa importante ciudad.

.@GADeptofTrans has inspected and cleared the US-17 Savannah River Bridge for public use. Thank you to the crews for working hard after #Dorian to check our roads and bridges for safety. Greatly appreciated! #gapol pic.twitter.com/GZn3lxAJYf — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) September 5, 2019

En ambas publicaciones, el Gobernador agradeció el “trabajo duro” de los equipos del Departamento estatal de Transportación, no solo en la inspección de estas infraestructuras luego de la amenaza de Dorian, sino en su labor preventiva en medio de la situación meteorológica.