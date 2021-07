Presumen a sus hijas en redes sociales

Lo que ha demostrado Jesús es lo feliz que se encuentra con su esposa e hijas, a quienes siempre presume en sus redes sociales a través de imágenes o videos realizando recetas, mostrando los logros escolares de las niñas o simplemente para dedicarles una palabras cariñosas a las niñas, demostrando su amor por ellas.

Igual Juliana, aunque no sea muy activa en esa red social siempre encuentra un motivo para enseñar a sus dos pequeñas y ella ha hablado en diferentes ocasiones lo que significa la maternidad y cómo disfruta cada etapa: “Ser mamá se ha convertido no solo en un reto personal, porque he aprendido muchas cosas en estos años, sino también en una etapa que me ha permitido ser una gran maestra para mis hijas”, escribió hace un par de semanas.