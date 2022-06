Silvio Rodríguez dedica en concierto “El Necio” a AMLO

“No se podría vivir, ni llevar a cabo ninguna actividad social, política, religiosa, si no se tiene por delante un ideal, una doctrina, una utopía, tenemos que tener algo que nos obligue a caminar hacia adelante, que le dé sentido a nuestra vida. Admiro mucho a la gente con ideales y principios”, expresó el Presidente de México durante la mañanera del lunes 6 de junio.

“Hoy se la dedicó a Andrés Manuel”, anunció el intérprete de “Ojalá” e inmediatamente el público respondió positivamente. “Para no hacer de mi ícono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares”, dice la letra de una de las canciones favoritas de López Obrador porque tiene que ver con ideales y principios.

AMLO afirmó que desconoce si existe una investigación en curso por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el exmandatario Enrique Peña Nieto. Al ser cuestionado en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador indicó que no tuvo conocimiento de que en el tiempo en que estuvo Santiago Nieto, extitular de la UIF, hubiera iniciado una investigación sobre Peña Nieto.

“Le invité ayer a tomarnos un café, ya vino; es mi amigo, ayer, somos amigos y platicamos un rato, estuvimos comentando”, dijo. Además Beatriz Gutiérrez Müller interpretó la canción, por lo que el Presidente bromeó sobre el cobro de derechos de autor. Pero no todo es alegría para AMLO. Después de que Silvio Rodríguez le dedicara la canción “El Necio” al mandatario, López Obrador rompió el silencio sobre la investigación de la UIF a Peña Nieto.

AMLO rompe el silencio sobre investigación

El presidente López Obrador se comprometió a pedirle a Pablo Gómez, titular de la UIF, información sobre este tema y posteriormente informar. “Yo no tengo información sobre eso, puede ser que tenga los datos o en el tiempo que estuvo Santiago Nieto haya hecho una investigación, no la conocí”, dijo. “¿Usted no tenía conocimiento?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“No la conocí, pero es muy sencillo, es cosa de pedirle a Pablo Gómez que nos diga si existe esa investigación, que nos informe y hacemos ese compromiso”, comentó. Este domingo, después de que el diario español El País reportó que el expresidente Enrique Peña Nieto instaló oficialmente su residencia en España, a donde se mudó con una visa dorada, Santiago Nieto reaccionó a la noticia. A través de Twitter, el exencargado de investigar las finanzas y manejo correcto de recursos tanto de empresas, dependencias y funcionarios del más alto nivel escribió sobre la noticia: “sin palabras”. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto instaló oficialmente su residencia en España a través de una visa dorada, fórmula que facilita a los grandes inversores y empresarios instalarse en ese país, según reportó este domingo el periódico “El País”.