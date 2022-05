“Debido a la emoción, nuestra querida Silvia Pinal tuvo un bajón de presión y el doctor recomienda que no se presente hoy, les prometemos que la semana que entra la verán como la vieron hace unos días. Ha sido una semana de emociones, ensayos y muchas cosas y por eso el retraso, estábamos esperando que el doctor nos autorizara, estaba muy emocionada.

Alrededor de las 21:05 horas, el actor Carlos Ignacio, también director de la obra, salió al proscenio en su disfraz del Lobo Feroz para anunciar que la diva no actuaría porque se le bajó la presión y de inmediato tuvo a bien explicar al presente la situación que se había presentado con la actriz.

“Me da mucho gusto que ella se haya animado a presentar esta obra, porque sí dice mucho de su salud, de su ánimo como siempre ha sido ella. Es un esfuerzo de ella que hay que aplaudirle y no criticarla”, dijo de manera enfática el reconocido actor Eric del Castillo. Para ver el video haz click aquí .

Silvia Pinal salud: ¿REGRESARÁ PRONTO O YA NO?

Pero no se quedó con eso, fue más allá de lo que vio y escuchó: “”Yo no creo nada de lo que han dicho, conozco mucho a Carlos Ignacio, el director, él ha estado ensayando con ella y me platica que está en perfecto estado de salud y que además está muy animosa y contenta”, señaló Del Castillo.

Al cierre de la edición, reportaron que Silvia Pinal se encuentra estable, aunque le dio diarrea; pero se rumora que podría no regresar a la obra, por lo que en unas horas se podría dar a conocer un comunicado sobre su regreso o si se tomará algunos días para reposar. Para ver video haz click aquí.