Fue el pasado 18 de junio que Sylvia Pasquel compartió un video, el cual está disponible en las redes sociales del programa Chisme No Like, donde tuvo que desmentir que su mamá había fallecido luego de los constantes rumores que se habían presentado.

Por último, se expresó de la siguiente manera: “Hay Silvia Pinal para rato, así es que por favor no se preocupen y dejen de estar inventando esas cosas tan feas. No está padre”. No pasó mucho tiempo para que usuarios le demostraran su apoyo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Duda Silvia Pinal de Frida Sofía

La reconocida actriz mexicana Silvia Pinal asegura que no ha leído nada sobre los señalamientos de su nieta Frida Sofía contra Enrique Guzmán, quien fuera su esposo y con quien procreó a sus hijos, Luis Enrique y Alejandra, porque no quiere “ensuciarse” con cosas falsas.

“No he leído lo que dice Frida Sofía. No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas porque seguramente son cosas falsas”, afirmó en entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, aunque aún habría más.