Televisa deja sin exclusividad a la primera actriz

Su hijo, Luis Enrique Guzmán, informó sobre esta inesperada noticia en el programa Ventaneando

Recién operada de la cadera, la primera actriz Silvia Pinal recibe terrible noticia por parte de Televisa: la dejan sin exclusividad.

El hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, a través de una entrevista que concedió a Ventaneando y que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa, informó sobre esta inesperada noticia.

Silvia Pinal exclusividad. Luis Enrique Guzmán confesó que su mamá se está recuperando de su operación de la cadera y está algo delicada haciendo sus terapias, pero justo en este momento, dos meses después de su intervención, en Televisa ya no le hacen caso y no le han dado su exclusividad, lo cual la tiene un poco consternada.

“Está un poco preocupada porque la situación y el momento es muy malo. Mi mamá (Silvia Pinal) fue uno de los pilares que hizo a esa empresa (Televisa) y desde que era radio y después cuando empezó en Televicentro y ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros y yo crecí en esos foros”, expresó el hijo de la primera actriz.

Además, Luis Enrique Guzmán dijo que su madre siempre se ha referido a Televisa como “su casa”, por lo que se le hace muy extraño que a estas alturas le hagan ese tipo de groserías.

Pedro Sola, uno de los conductores de Ventaneando, le preguntó al hijo de Silvia Pinal que si Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa, no dejó algún documento escrito en el que se autorizaba que ciertos personajes, entre ellos la primera actriz, recibiera una exclusividad vitalicia, a lo que Luis Enrique respondió:

“Seguro que sí, (pero) hay muchas personas a las que les han ido quitando su exclusividad y yo no sé realmente si es algo de los nuevos administradores que están queriendo manejar la situación, no sé cómo funciona, pero el caso es que de buenas a primeras, a mi madre ya no le toman el recibo para la exclusividad”.

El hermano de la cantante Alejandra Guzmán comentó que se habló con uno de los directivos de Televisa para aclarar la situación, pero no hubo una respuesta concreta de su parte.

“Yo creo que también pues ellos están viendo y probando las aguas a ver cómo resulta, a ver que reacción hay, yo sé que mi mamá no es de ‘pleito’, pero yo si me doy cuenta de lo que está pasando. Lo triste es que no tendría que llegar a esto (un proceso legal), porque simplemente mi mamá dio toda su vida para la empresa como para que ella tenga que estar litigando y buscando ayuda legal para pelear por algo que por derecho le corresponde, según yo”, mencionó Luis Enrique Guzmán.

