Silvia Pinal manda mensaje a los que le piden que se retire de la escena

La actriz de la Época de Oro salió a ‘callar’ a los que le piden que se retire de la escena

Silvia Pinal asegura que actúa por puro ‘amor al arte’

Rebecca Jones le muestra su apoyo a Pinal

Silvia Pinal manda mensaje: La primera actriz, Silvia Pinal de 90 años, ha enfrentado problemas de salud desde hace ya varios meses, pero eso no la ha detenido a querer seguir fortaleciendo su extensa carrera artística de más de 30 años. La actriz de la época de oro no ha dejado hasta el momento de actuar, pero esto le ha traído consigo muchísimas críticas.

Silvia está protagonizando actualmente una serie llamada ‘Caperucita’, pero las críticas no se han hecho esperar, pues a raíz de diversas entrevistas y de algunas cancelaciones de las escenas se han dado debido a problemas de salud, y la más reciente, se le bajó la presión. Pero ella decidió ‘callar’ a todos los que hablan de la situación y mandó un contundente mensaje.

La primera actriz asegura que le encanta actuar

Silvia Pinal apareció en redes para enviar un gesto de burla para quien no la quiere en el teatro, luego de que el pasado miércoles por problemas de salud, no pudo dar función de “Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!”. Según El Universal, el miércoles la nonagenaria actriz no pudo dar una función por petición médica, pues cursó un problema en su presión, que se combinó con una infección estomacal.

“A todos los que no quieren que yo esté en el teatro, prrrrrrrrrr”, se observa a Pinal en un video subido a Instagram por su hija Sylvia Pasquel. Durante el mismo, dividido en dos partes, a Pinal se le cuestiona si le gusta estar en teatro y el personaje de abuelita. “Me encanta”, contesta rápido.

“¡La abuelita va a ser Caperucita!”, bromea instantes después. (VIDEO) Archivado como: Silvia Pinal manda mensaje