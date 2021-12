¿QUÉ LE PASÓ EN JULIO?

Cabe recordar que la actriz Silvia Pinal permaneció casi una semana internada en un hospital de la Ciudad de México a causa de un problema de oxigenación esto en el mes de julio. A través de un video, compartido en redes sociales por Sylvia Pasquel, la propia Pinal aseguró que ya se encuentra mejor de salud, y agradeció las muestras de cariño recibidas por parte de sus fans.

“De verdad me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó; luego, luego el chisme, ¿verdad?”, indicó la ex conductora de Mujer, Casos de la Vida Real.

“Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario ni grave. Yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien, y estoy lista para otra”. Archivado como: Silvia Pinal hospitalizada covid