Silvia Pinal rompe el silencio tras escándalo de su nieta Frida Sofía

“Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran por mi persona”, comenzó diciendo. “El actual momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz, amerita que me exprese al respecto”, indicó.

Pero también defienden a Frida Sofía

El papá de Frida Sofía manifestó en una entrevista en el programa de televisión “De primera mano” su completo apoyo a su hija pues le cree totalmente: “Enrique Guzmán ha sido un abusivo toda su vida”.

“Estuve con ella (con Frida Sofía) en Miami y platicamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido mi querida Fridita. ¡Caray! , pero esto sí no tenía idea, creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido y haber visto a este señor (Enrique Guzmán) no sé qué hubiera pasado pero la verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, ha sido un abusivo toda su vida, la verdad no me sorprende ni tantito”, dijo Moctezuma.