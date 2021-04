COSAS PEORES

Sin embargo, el que se revelara que presuntamente Silvia Pinal fue víctima de Enrique Guzmán, por morderle el pezón, todo indica que hubo coas peores y que por esos motivos no se mostraron en la serie televisiva.

“Fue muy violento. Y me dice Carla Estrada (productora de la serie) Que Silvia le contó cosas peores y que ella, siendo cosas tan fuertes, no las quiso poner”, contó Maxine a Mara. “Enrique, a lo mejor se va a enojar, pero esto me lo contó Carla, que a ella se lo contó a Silvia y alguien más lo confirmó, que, en una de las veces, Enrique le mordió un pezón”. Archivado como: Silvia Pinal Enrique Guzmán