“Nadie se puede acercar, es como si estuviera en terapia intensiva. Todo está bien. No puede estar en contacto con nadie. A mí ya me dijo el doctor que no me puedo acercar, porque por obvias razones ya estoy ruca. No puedo acercarme porque la puedo contagiar o me puedo contagiar. Siempre tengo que ver los toros desde la barrera”, apuntó la actriz, según Agencia Reforma.

Adela Micha fuertemente criticada por declaraciones sobre el estado de salud en el que se encontraba Silvia Pinal

Unos minutos antes de entrar al aire en su canal de YouTube, la presentadora recibe la noticia sobre la hospitalización de la primera actriz por culpa del Covid-19 y soltó un comentario que se hizo viral y la han tachado de insensible. “¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, así que por qué no me escriben algo y me graban.

Mucha gente comenzó a atacar a Adela, diciendo que lo único que le importaba era la nota y no la salud de la famosa. “Están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma yo dije, ‘preparen la entrevista porque le había escrito yo a Alejandra Guzmán que si me tomaba la entrevista, para que se viera la entrevista y sí comenté, no se vaya a morir porque es mayor, tiene Covid, tiene 90 años, una falla cardíaca, por eso pedí la entrevista”, comentó frente a las cámaras para calmar los ánimos. Informó Agencia Reforma