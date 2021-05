Silvia Pinal por fin habló de Enrique Guzmán y el escándalo con Frida Sofía

La legendaria actriz destapó que su ex marido nunca le pidió disculpas y dejó entrever que ¿no quiere a su hijo Luis Enrique?

A la mamá de Alejandra Guzmán no le fue muy bien con los comentarios de la gente por sus palabras La periodista Mara Patricia Castañeda entrevistó a Silvia Pinal quien no se guardó nada sobre la violencia que vivió a manos de Enrique Guzmán, además de su pleito con Frida Sofía, haciendo confesiones que pocos esperaban sobre su ex marido y manifestó su apoyo a Alejandra Guzmán. La entrevista se estrenó vía YouTube en el canal de Mara Patricia Castañeda pero en el Instagram de ‘Chicapicosa’ se rescató un fragmento en donde Silvia Pinal responde los cuestionamientos sobre la violencia que vivió por Enrique Guzmán quien según sus palabras nunca le pidió perdón por dicha situación. Silvia Pinal rompió el silencio sobre la violencia a manos de Enrique Guzmán Además de hablar sobre la violencia a manos de Enrique Guzmán, la actriz dejó entrever que el cantante prefiere a Alejandra Guzmán sobre su hijo Luis Enrique; también fue criticada por lo que dijo sobre Frida Sofía dejando claro que ella no estuvo ‘detrás’ del comunicado que supuestamente mandó invitando a su nieta a ‘acercarse’ a arreglar la situación. Por si fuera poco, la reacción de la gente a las declaraciones de Silvia Pinal no fue muy amable pues la mayoría comentó que la actriz ya padece ‘demencia senil’ ante la forma en que hilaba las palabras, la manera en que contestaba a los cuestionamientos y que lejos de arreglar las cosas, sólo ‘echó más leña al fuego’.

La actriz provocó la polémica sobre Enrique Guzmán y Frida Sofía ¿Se contradijo? Silvia Pinal comienza diciendo que quiso mucho a Enrique Guzmán y ‘hasta la fecha’, pero terminó ventilando ‘algo’ que pocos sabían: “Hicieron hace poco una fiesta, un bautizo y pues feliz y fascinada porque él siempre me ve también con cariño, quiere mucho a su hija… a Alejandra, a Luis Enrique no tanto, quiere mucho a Alejandra”, explicó la actriz. Pero una de las polémicas surgió cuando Silvia Pinal dijo que nunca le pidió perdón por la violencia que vivió a manos del cantante: “No jaja pero yo no esperaba que me pidiera perdón, yo esperaba que me dejara de hacer lo que me hizo, de fastidiarme, lo que me dañó mucho”, comenzó explicando…

“Es muy fuerte lo que me hizo”, aseguró Silvia Pinal sobre Enrique Guzmán La actriz y productora narró que psicológicamente la dañó mucho la violencia a manos de Enrique Guzmán: “Psicológicamente sobretodo es muy fuerte, es algo que no tienes con que medirlos si no tienes los pantalones bien puestos, es difícil”, narró Silvia Pinal sobre su ex esposo. Pero también eligió a Alejandra Guzmán como ‘su hija favorita’, alegando que tiene muchas cosas en común: “Nos gusta cantar, nos gusta bailar, nos gusta tener novio, todo eso”, dijo entre risas sin esperar que se le cuestionaría sobre el problema que actualmente tiene Frida Sofía con la familia.

¿Silvia Pinal no está enterada sobre el pleito de la hija de Alejandra Guzmán con la familia? Contrario a lo que se había dicho por parte de Alejandra Guzmán y su hermano Luis Enrique sobre el pleito entre Frida Sofía y su abuelo quienes aseguraron que Silvia Pinal estaba enterada y hasta había emitido un comunicado invitando a su nieta a acercarse a arreglar el ‘malentendido’, la actriz se dejó ‘el descubierto’ diciendo que casi no sabe del tema: “Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas porque seguramente son cosas falsas, Enrique tiene sus cosas pero también vale…”, dejando bastante claro que además de que no está tan enterada de las acusaciones, ella dice que su nieta ‘miente’.

“No estoy contenta con eso”, dice Silvia Pinal sobre acusaciones contra Enrique Guzmán Luego de decir que Enrique Guzmán nunca le pidió perdón por la violencia que le propinó cuando estaban casados y que Frida Sofía ‘miente’ sobre acusaciones de supuestos tocamientos, Silvia Pinal manifestó su descontento por la polémica que rodea a su familia, aunque dice ‘no estar muy enterada’: “No estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto todo porque Alejandra le da lo que no le ha dado su padre, Alejandra le ha dado cariño, respeto, colegios, Alejandra ha sido buena madre”, respondió Silvia Pinal ante la mirada atónita de la periodista Mara Patricia Castañeda que no dudaba en ahondar en cuestionamientos, ante las respuestas escuetas e incluso ‘incongruentes’ de la actriz.

Silvia Pinal dejó entrever que Enrique Guzmán ‘no quiere’ a su hijo Luis Enrique Aunque Frida Sofía también señaló a su tío Luis Enrique ‘de Nini’, un término utilizado para las personas que no estudian ni trabajan, Silvia Pinal dice que no ella no tiene contacto con su nieta: “No tengo contacto con Frida Sofía porque ella es más libre, le gusta mucho Estados Unidos, le gusta el inglés y todo eso, y me gusta que se le abran las puertas, pero yo no, a mí no me gusta eso, yo trabajo en México, en España, Italia y me ha ido bien, no me quejo”. La gente comenzaba a desesperarse ante las respuestas de Silvia Pinal, que respondía de forma ‘extraña’ los cuestionamientos directos de la periodista mexicana hasta que habló de su hijo Luis Enrique: “Es el único hombre entre todas las viejas, todos lo queremos es un hombre muy simpático, muy apapachador y ahorita tiene dos hijos”.

La mamá de Alejandra Guzmán se negó a dar consejos a las mujeres violentadas Cuando Mara Patricia Castañeda cuestionó a Silvia Pinal sobre la violencia doméstica mezclada con el legendario programa de Mujer Casos de la Vida Real pidiéndole unas palabras para las mujeres que viven momentos complicados solas o con sus parejas, aludiendo al tema de Enrique Guzmán, la actriz expresó: “Yo no soy nadie para darles un consejo, soy una mujer como ellas, he sufrido como ellas, pero he sabido defenderme como ellas, ya no me digas que me pones a llorar… he llorado claro que sí, pero no importa, he salido adelante, eso que ni que, el humor es la fuerza que te saca adelante”, añadió Silvia Pinal. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA

¿Sufre demencia senil? Las respuestas de la mamá de Alejandra Guzmán dejaron ‘confusos’ a los internautas Ante las declaraciones de Silvia Pinal, la gente cuestionó la mentalidad y el estado físico y emocional de la mamá de Alejandra Guzmán, pues sus respuestas no convencieron del todo a la gente que opinó que tiene ‘demencia senil’, hasta que el comunicado que mandó apoyando a Frida Sofía no fue escrito por ella y ni enterada estaba: “Escucharon bien? La señora parece que algo no anda bien, hay cosas que no coordina, para no decir otra cosa, tengo una tía con demencia y así comenzó mezclando realidades con irreales, pongan mucha atención y verán ya no deberían de dejarla hacer entrevistas”, “Que rara entrevista, Mara preguntaba una cosas y la señora contesta a otra, luego Mara retomaba la pregunta y la señora divagaba, o una de dos o ya tiene demencia o simplemente quiso ayudarle a Enrique y a la hija a que no se vieran como lo que son realmente”, opinaron dos personas.

Los comentarios sobre la entrevista de Mara Patricia Castañeda no paraban ¿Se vio mal Silvia Pinal? La gente así lo manifestó: “No contesta lo que le preguntan, no entiende muy bien o se le va la onda a la señora, es lógico a los 90”, “Que onda! Que entrevista tan rara…parecía que no hallaba que preguntarle se volvieron largos los minutos”, “¿No les parece por qué no dijo nada malo del señor? Si fuera al contrario ya estuvieran alabando la entrevista y blah blah. Mi madrecita con 86 está más cuerda que yo y no se deja de nadie”. Pero hasta se impactaron de las palabras dedicadas a Frida Sofía: “Se vio muy expuesta Silvia Pinal ya no recuerda los hijos de su hijo que las mayores ya son grandes ahí demostró que ya se le olvidan la cosas ¿por qué la llevan a entrevistas? deben cuidarla más !!!”, “Que pena que expongan así a la señora. Ya no hila bien ni una plática. INNECESARIA esta exposición, que a leguas se ve que era para lavarle la imagen a ALEJANDRA y a ENRIQUE … QUE VERGÜENZA”, “Entonces el comunicado que había mandado para @ifridag era puro cuento porque aquí dice que no sabe lo que le hicieron a su nieta”.