A pesar de que el panorama no iba nada bien para la actriz de 90 años, una buena noticia llegó para la familia de Silvia Pinal, ya que tras días de ser internada en el hospital, se reveló que la empresaria era asintomática, por lo que podría abandonar el área covid-19 muy pronto.

“Nos hace mucha falta nuestra diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso ¡Hay Solvia Pinal para rato, de eso no tengan duda”, expresó Silvia Pasquel. Cabe destacar que este contagio de la primera actriz viene con la llegada de la variante ómicron del coronavirus en México.

Dijo que ambos querían que sus hijos tuvieran una relación sentimental para que se unieran las dos familias. Ella recordó las palabras exactas que le dijo el cantante: “Cómo me gustaría que mi potrillo conociera a su yegüita”, fueron las palabras de él para ella, por lo que la última Diva de México dijo que también ella compartía dicho deseo. Archivado como: Silvia Pinal Vicente Fernández

¿Por qué no se logró el sueño de ambos?

Pero en la misma entrevista, la actriz lamentó que eso no se pudo dar debido a que ambos tomaron rumbos diferentes. De manera textual comentó sobre su hija Alejandra Guzmán y Alejandro Fernández: “A mi si me hubiera encantado que terminaran como pareja, pero no era el momento, cada quien ha hecho su vida por el momento”. Por lo que su deseo de emparentar se vino abajo.

Sin embargo, dijo que actualmente la relación entre Alejandro y Alejandra Guzmán, es de muy buena amistad, así como de ambas familias, sin pensar en lo que pudo pasar y no se dio para continuar con dos de las dinastías más poderosas en México, en cuanto a talento en su sangre, pues ambos tienen cantantes de gran reconocimiento.