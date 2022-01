Silvia Pinal no presentó síntomas de Covid

“El doctor que la ha estado atendiendo fue el que me dijo que precisamente por su condición pulmonar es mejor que esté en su casa y que no esté propensa a una bacteria mucho más fuerte de las que andan ‘volando’ en el hospital y esa fue la razón por la que la trajimos a su casa”, expresó el hijo de Silvia Pinal.

Además, Luis Enrique Guzmán, compartió que su madre se encuentra totalmente aislada, como cualquier paciente de Covid, pero muy controlada: “No tiene un tanque de oxígeno, tiene un compresor de oxígeno, pero no tiene catéter, no está canalizada, no tiene ninguna restricción de dieta y está de muy buen humor, el virus no le hace ni cosquillas”.