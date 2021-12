Gran revuelo causó la noticia de que Silvia Pinal había sido hospitalizada de emergencia

Por su parte, Adela Micha hizo un comentario desafortunado en su programa respecto a la primera actriz

La periodista no se dio cuenta que estaba en vivo en su noticiero

¿Le desea la muerte? Luego de que se diera a conocer que Silvia Pinal, de 90 años de edad, tuvo que ser hospitalizada de emergencia a consecuencia del coronavirus, la periodista Adela Micha hizo un comentario desafortunado en su programa respecto a la primera actriz al no darse cuenta que estaba en vivo en su noticiero.

De acuerdo con información del portal de TvyNovelas, la madre de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán tuvo que ser hospitalizada debido a un problema de presión arterial, pero al ser atendida, se le hicieron pruebas de coronavirus, saliendo una de ellas positiva, por lo que fue trasladada al área Covid.

¿Qué dijo Adela Micha de Silvia Pinal?

En un video de apenas unos cuantos segundos que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se observa claramente a Adela Micha mientras charla con uno de sus compañeros de producción.

“¿Y tenemos algo preparado, de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, eh, o sea, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Uno, dos, tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir”, expresó la periodista sobre Silvia Pinal (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).