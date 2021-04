La hermana de Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, reaccionó ante el escándalo familiar

La actriz intentó huir de la prensa que la abordó al salir de un evento

Sylvia Pasquel fue contundente en sus declaraciones Sylvia Pasquel polémica. Sylvia Pasquel fue clara al hablar del problema familiar que envuelve a la familia Guzmán Pinal. La actriz rompió el silencio sobre la polémica que rodea a su hermana Alejandra Guzmán tras las declaraciones que realizó Frida Sofía sobre un presunto abuso que sufrió por parte de su abuelo Enrique Guzmán. La actriz Sylvia Pasquel fue abordada tras salir de un evento en Acapulco, a donde acudió para recibir un reconocimiento por su labor altruista por apoyar a la asociación ‘Latidos de amor’ que apoya a niños con cáncer, ahí fue abordada por la prensa sobre las polémicas acusaciones hechas por Frida Sofía. Sylvia Pasquel polémica: Habla por primera vez Al salir de dicho evento, Sylvia Pinal trató de huir de los medios de comunicación que querían obtener las primeras declaraciones de la actriz sobre las acusaciones hechas por su sobrina Frida Sofía en contra de su abuelo, el cantante mexicano Enrique Guzmán. Ante las cámaras de Sale el Sol la primera actriz dijo lo siguiente: “No me empiecen con el chacaleo, tranquilos todos pues ya me agarraron… A ver muchachos, ustedes me conocen bien y saben que yo todos esos temas familiares ni los toco en las redes ni los toco con la prensa”.

Sylvia Pasquel polémica: Deja en claro su postura Antes los insistentes cuestionamientos de la prensa, la actriz prosiguió: “Entonces me paré porque sé que ustedes van a respetar esto porque muchos de ustedes ya platiqué de la postura en la que yo estoy, que es la de no hacer ningún comentario, lo que se tenga que arreglar se arreglará entre la familia”, remarcó contundente Sylvia Pasquel. La actriz de ‘Qué pobres tan rico’s, aseguro que su mamá, la señora Silvia Pinal se encuentra a margen de todo el escándalo: “Mi mamá está linda, está linda muy bien, gracias por su preocupación, todos estamos tranquilos y unidos”, relató ante la prensa. VER VIDEO AQUÍ

Sylvia Pasquel polémica: Actriz dice que no hablará del tema “Ya quedamos que estos temas yo no los toco”, reiteró la hermana de Alejandra Guzmán, a quien también le cuestionaron por su nieta, la influencer Michelle Salas, quien hace poco sufrió un accidente en la pierna que la mantuvo en casa por unas semanas. “Vela, vela en su Instagram ya lista”, pero de los que no quiso hablar fue de la forma en que su nieta es retratada en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, “ya les dije, yo me pasé a contestarle, ahora respétenme ustedes que no voy a contestar ninguno de esos temas”, concluyó en su encuentro con los medios Sylvia Pasque.

Primeros ataques de Frida fueron contra Sylvia Pasquel y Michelle Cabe recordar que antes de la fuerte acusación que lanzó Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, la hija de Alejandra Guzmán arremetió contra su tía Sylvia Pasquel y Michelle Salas, sin embargo, hace unos días la hija de Luis Miguel le dio cachetada con guante blanco a su tía Frida Sofía. Mediante su cuenta de Instagram, Michelle Salas hizo una dinámica en la que comenzó a subir fotografías de momentos importantes con su familia años atrás en donde aparecían su mamá Stephanie, su tía Alejandra Guzmán, sus abuelas e incluso su tía Frida Sofia. Sylvia Pasquel polémica

Impacta con fotos de sus infancia Alejada de los reflectores y sin escándalos en su haber más que el acercamiento y antes, abandono de su padre, la hija de Luis Miguel está enfocada en la moda y en su vida de influencer, sin embargo, Frida Sofía ha despotricado en su contra durante años aparentemente por ‘celos’, según dice la gente. Sylvia Pasquel polémica Sin embargo, el pleito entre tía y sobrina, se da porque la hija de Alejandra Guzmán atribuye a Michelle Salas una entrevista en la que despotrica en su contra por supuestamente posar para la revista Playboy, pues según Frida Sofía la dejó ver como si ella fuera una ‘vulgar’, mientras Michelle posa para revistas de renombre.

Del baúl de los recuerdos muestra fotos de su infancia En una primera fotografía, Michelle Salas, nieta de Sylvia Pasquel, publicó una imagen donde aparece de bebé cargada por la madre de Silvia Pinal, acompañada de Alejandra Guzmán y de su mamá Stephanie Salas, visiblemente jóvenes y muy sonrientes. Sylvia Pasquel polémica En otra de las imágenes desempolvadas, Michelle Salas es cargada de bebé por su mamá Stephanie, mientras miran a la cámara muy sonrientes, ambas en coquetos trajes de baño, posiblemente en la época en que la cantante de ‘Ave María’ estaba batallando para que Luis Miguel reconociera a su hija.

La nieta de Sylvia Pasquel no cae en las provocaciones de Frida A las acusaciones que hizo Frida Sofía despotricando sobre la nieta de Sylvia Pasquel, Michelle Salas, y las ‘indirectas’ que supuestamente la influencer ha vertido sobre ella, la hija de Luis Miguel siempre se ha dirigido con respeto a la hija de Alejandra Guzmán asegurando no tener idea del por qué tanto odio hacia ella. Las declaraciones de Frida Sofía sobre Enrique Guzmán acapararon la atención una vez que salió al aire la entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, también despotricó en contra de Michelle asegurando que tuvo un romance y hasta ‘se revolcó’ con el manager de Luis Miguel. Sylvia Pasquel polémica

Michelle Salas y Frida Sofía juntas en fotografía La dinámica de la hija de Luis Miguel escaló a otro nivel cuando le pidieron una fotografía junto a su tía Frida Sofía, por lo que no dudó en ponerla y la termina imagen da cuenta de cuando las dos jóvenes estaban de niñas a espaldas de una fuente posando muy coquetas para la cámara. Las comparaciones que supuestamente les hicieron de niñas, fueron lo que causó que Frida Sofía le ‘tomara’ coraje a su tía, a la que siempre calificaron de la más bonita y el ejemplo a seguir de las primas en la dinastía Pinal, lo que a la hija de Alejandra Guzmán siempre ‘le hizo mal’. Sylvia Pasquel polémica

Frida Sofía Estalla contras Michelle Salas Fue en el año 2019 que la hija de Alejandra Guzmán sorprendió a propios y extraños al dar a conocer que no mantenía una buena relación con su sobrina Michelle Salas, pues Frida Sofía aseguró que estaba “harta” de las comparaciones y además ventiló secretos de ella: “No me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen y no voy a dejar de hablar de eso hasta que se me pegue mi gana, porque estoy harta de que me comparen con esa señorita que nada más se pone los moñitos. Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) ‘hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa’, ¡no! Yo digo la verdad”, escribió Frida Sofía en sus redes.