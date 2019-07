Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han continuado en diversas ciudades de Texas, aunque sin la fuerza de los primeros días.

Diversos vecinos, algunos con temor a dar sus nombres en público, revelaron a MundoHispánico en Houston que en diversos complejos de departamentos en los vecindarios de Spring Branch, Alief y Cypress, todos con mucha presencia hispana, avistaron la presencia de agentes de ICE durante el martes 16 y el miércoles 17 de julio. Sin embargo, no se reportaron arrestos en ningún domicilio.

La activista Martina Grifaldo, de la organización Alianza Latina Internacional, detalló que una de las integrantes de su organización le reportó que en el complejo de viviendas Jade Forest Apartments, ubicado en el 9301 Clay Road, agentes te ICE se pasearon por el lugar tocando la puerta en varios departamentos. Sin embargo nadie abrió y luego de un rato se retiraron.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, la organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL) de Houston reveló que su equipo de intervención rápida atendió durante dos días todos los reportes de la presencia de ICE en diversas partes de la ciudad, pero no pudo confirmar ningún operativo ni redada.

Hasta el momento de publicar este reportaje, la organización sigue haciendo recorridos por la urbe sin que se reporte la presencia de las fuerzas federales.

Today we have received less reports of raids. We must remain vigilant and make sure our community is ready for anything. #JoinFIEL

— FIEL Houston 🦋 (@FIELHouston) July 17, 2019