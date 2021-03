Rápidamente la gente quedó fascinada: “Está demasiadooo hermosa… Viéndola así me recuerda a su personaje de Amigas y Rivales. Que linda”, “Cada día más delgada y bella”, “Adamari se te nota el esfuerzo que estás haciendo. Be strong”, “Woooow demasiado hermosaaaaaa se ve super jovencita “.

El vestuario para resaltar el cuerpo de Adamari López ha sido el adecuado

Semanas atrás, la conductora de ‘Hoy Día’ se puso un vestido más primaveral con estampado en azul marino con espacios en blanco, mostrando tremendo piernón con unos zapatos abiertos y ella con sus poderosos ojos azules y su cabello suelto, que estilizaban su figura con notables kilos de menos.

Pero la gente no estuvo de acuerdo con el vestuario en esa ocasión: “Si quien la coordina en imagen es especialista, por que le pone mangas largas y anchas y un cuello totalmente cerrado”, “Las mangas abombadas no le quedan bien Hace que se vea muy gruesa, Otras veces ha estado bellísima con sus looks, ese traje no la favorece”, “Feo vestido”, “No me gusta el vestido”.