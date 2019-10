Página

El amor es un estado de conciencia donde todo lo que me sucede esta en armonía y balance.

Eso quiere decir que cuando yo amo algo, le doy un interés especial, me enfoco en aquello que amo porque lo cuido, lo protejo y veo que siempre que este correctamente bien.

¿Tu sientes que no tienes amor?

¿Pero entonces cuando soy yo la persona que no tiene amor, que es lo que pasa conmigo?, muchos hasta dicen que tienen mala suerte, o como rezaba el cantante Juan Gabriel “Yo no nací para amar”… Nada más lejos de la realidad.

Si no tienes amor, entonces es tiempo de revisar tus creencias, aquellas historias que desde niños nos decían en la casa y que poco a poco se fueron haciendo verdades para nuestro subconsciente.

Básicamente cuando tengo carencia de amor es una cuestión de creer que no me siento segura o seguro con el sexo opuesto, que posiblemente venga de una creencia de que “Todos los hombres son unos aprovechados” o “Cuídate de las mujeres bellas que te puede traicionar”..Entre otras claro está.

Esto de carecer de amor es porque como seres que nos componemos de energía y materia, nos regimos por leyes universales como la Ley de Causa y efecto, vivimos el resultado de lo que nosotros nos hemos provocado, entonces si no tengo amor es porque yo en mi interior estoy vibrando que no es seguro tenerlo.

¿Como movernos de esas creencias? Lo más importante es que tomes consciencia de que el destino es le que tu día con día te vas forjando por lo tanto al entender que solo tengo que dejar esas creencias y ponerme unas nuevas como: “Soy tan valioso, valiosa, que todas las personas que se me acercan me aman, me consideran y me cuidan”. Primero que nada, es cuidar el juicio que hago sobre mí. Cuando hablamos de “Yo Soy” esto o lo otro, hablo desde mi gran espíritu, por lo tanto, eso es lo que estoy ordenando manifestar. “Soy amoroso, soy paciente, soy valiosa, soy bien amada” …. Todas estas nuevas creencias serán decretadas en voz alta hasta que las logres creer e integran en tu subconsciente.

Otro punto por trabajar para atraer amor, es como dice el Dr. Bruce Lipton, “El ambiente modifica la célula” es decir vístete para el amor, arréglate como si ya tuvieras esa cita, sal con la intención de que te vean, te sonrían generes acercamientos diferentes a ti.

Recuerda cuando sueltas la necesidad de obtener amor, entonces estas en la vibración del universo, porque estas confiando en Dios Padre, desde la aceptación y su primera causa que es la perfección.

Ejercicio para perdonarme por creer que no tengo amor

Imagínate que estas en una burbuja de color rosa con el Arcángel Chamuel

Inhala y exhala tres veces profundamente,

Inhala y repite en voz alta: Lo siento

Exhala y repite en voz alta: Lo siento

Inhala y repite en voz alta: Por favor perdóname

Exhala y repite en voz alta: Por favor perdóname

Inhala en voz alta: Lo siento, Gracias

Exhala y repite en voz alta: Lo siento, Gracias

Cuando sientas que no tienes amor, repite este ejercicio.