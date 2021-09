Sunil Grove, actor y comediante, se expresó de la siguiente manera: “Conmocionado y triste por saber sobre Sidharth Shukla. Se fue demasiado pronto. Oraciones. Descansa en paz”, mientras que el también histrión Manoj Bajpayee, dijo: “Las palabras no podrán describir la conmoción y la sensación de pérdida de sus seres queridos y cercanos”.

“Sin embargo, no podremos confirmar la causa de su muerte hasta que completemos la autopsia”, comentó el médico que atendió al actor y estrella de reality, a quien le sobreviven su madre y dos hermanas. De inmediato, las condolencias se hicieron presentes.

Con toda una vida por delante. Sidharth Shukla, actor y estrella de reality, fallece de forma repentina a los 40 años. De acuerdo con información de The Sun , el artista, quien formó parte del programa Balika Vadhu y fue el ganador del reality show Bigg Boss 13, sufrió un ataque cardíaco masivo.

Destacada trayectoria

Sidharth Shukla comenzó su carrera como modelo en 2004 y fue subcampeón de Gladrags Manhunt, concurso de modelos que se realiza en India. Un año después, representó a su país en el concurso Best Model Of the World y se convirtió en el primer indio en ganar el título.

En 2008, debutó en la televisión en el programa hindi Babul Ka Aangann Chootey Na. De ahí seguirían Aahat, Love U Zindagi y CID y reality shows como Big Boss y Fear Factor. También, el actor fue presentador de India’s Got Talen’t.