Un video grabado por una cámara de vigilancia de una tienda de conveniencia muestra cómo dos hombres enmascarados asesinan a tiros a un cliente

El suceso tuvo lugar en el municipio de Atotonilco de Tula en Durango

Los asesinos robaron las pertenencias de la víctima luego de propinarle múltiples disparos

Un video de seguridad difundido el fin de semana muestra el momento en que un hombre fue asesinado por dos hombres enmascarados en una tienda de conveniencia en el noroeste de México, según reseñó The Daily Mail.

El terrible incidente tuvo lugar el 17 de mayo en una tienda de conveniencia Oxxo en el municipio de Atotonilco de Tula en Durango.

La víctima, cuyo nombre todavía no ha sido revelado por las autoridades, estaba detrás de una persona esperando para pagar un artículo cuando dos hombres enmascarados entraron a la tienda y dispararon directamente al área del mostrador, acto seguido ambas empleadas del negocio se arrojaron al suelo para cubrirse.

Posteriormente, uno de los asesinos propinó al menos cuatro disparos contra el hombre mientras este estaba en el suelo. El hombre herido intentó ponerse de pie mientras se sostenía a un estante antes de que el segundo tirador se acercara a él y descargara al menos cinco disparos contra la víctima.

Uno de los asesinos arrebató el collar del hombre mientras el otro sospechoso tomó su teléfono celular.

Ambos tiradores dieron varios pasos hacia la salida antes de darse la vuelta y disparar al menos cuatro tiros más contra la víctima.

Según los empleados de la tienda, los hombres huyeron en una motocicleta.

Los medios locales han informado que las autoridades mexicanas no han determinado si el incidente estuvo relacionado con la violencia en curso de México que involucra a pandillas y carteles locales.

Hasta el momento no se han reportado arrestos relacionados al ataque.

Para ver el video pulse aquí.

Por otro lado, un centenar de personas protestaron este lunes en la localidad de Acatlán de Pérez Figueroa, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, contra la muerte a manos de la Policía de Alexander, un joven de 16 años de edad, según reseñó la agencia Efe.

En la manifestación, familiares del menor y la ciudadanía en general de esta localidad ubicada en la región geográfica de la Cuenca del Papaloapan se manifestaron para exigir un alto a la violencia y abusos policiales.

La protesta que encabezó Victoria Gómez, madre de Alexander, fue secundada por unos 100 ciudadanos que llevaron pancartas donde pegaron las fotografías de al menos 60 jóvenes que han sido víctimas, según advirtieron, de desapariciones por parte de la delincuencia organizada o incluso por servidores públicos.

Alexander, quien poseía la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, fue asesinado el 9 de junio cuando circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de nueve de sus amigos en una carretera.

Según varios testimonios, el joven habría sido asesinado por policías al ser confundido con un delincuente.

“Mi hijo no era malo, mi hijo no fumaba, mi hijo no tomaba, mi hijo tenía un sueño. Esos hijos de su madre se lo han truncado. Yo soy una mujer fuerte y me lo mataron”, reclamó la madre horas después del homicidio en un video que se viralizó en redes.

Archivado como: Sicariato México