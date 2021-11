Boxeador Canelo Álvarez entrena con short de diamantes

Presumió su short de entrenamiento en una sesión abierta

Canelo es imagen de muchas marcas entre ellas Dolce & Gabbana El reconocido boxeador Saúl “Canelo” Álvarez es considerado el mejor boxeador mexicano tanto que sus fans lo colocan cómo una máquina de golpear, Poco a poco el Canelo ha logrado convertirse en una personalidad extravagante en el mundo del boxeo. Presumió de sus lujosos pantalones para entrenar en una sesión abierta dejando muy en claro que le gusta el estilo de vida rimbombante, aunque cabe mencionar que Canelo afirmó ser la única prenda de ese estilo guardada en su armario. Canelo por ser reconocido en todo el mundo por su desempeño en el ring se ha vuelto una imagen para muchas marcas. ¿Cuánto gana el Saúl El “Canelo” para tener un short de diamantes? Entre las marcas reconocidas que patrocinan al Canelo, están Dolce & Gabanna y Swarovski, el pugilista recientemente realizó una campaña publicitaria para Dolce & Gabanna. Subiendo al cuadrilátero a comenzar su entrenamiento presumiendo de unos lujosos pantalones de entrenamiento Este short repletos de diamantes del Canelo, ¿Fue parte de una campaña de Swarovski, una empresa de bisutería fina con un costo muy elevado? Saúl “Canelo” Álvarez confesó quién se lo dio frente una sesión abierta donde se dio la oportunidad de presumir el short que cuenta con muchas piezas de diamantes incrustados declarando que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

Saúl El “Canelo” Álvarez ‘presume’ su short de diamantes y confiesa quién se lo dio El canelo, reconoció que no todo ha sido fácil. “Son diamantes Swarovski me los regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad es que entreno a gusto con ellos. Me siento especial”, declaró durante el show All Access. El boxeador ha recibido bastantes críticas por portar unos pantalones de ese tipo, comentarios buenos como malos, fans destacando que tiene merecido ese gusto al portar ese short así como los haters reaccionaron con vibras negativas. Como es de esperarse está causando revuelo en las redes sociales.

Saúl “Canelo” Álvarez reconoce el riesgo de su carrera. Tratándose de un boxeador tan reconocido que ahora luce unos costosos shorts para entrenar no es para menos que tanto sus seguidores como quienes no lo son tengan reacciones en redes sociales. Hace poco Canelo dio una entrevista en la cual menciona lo riesgoso que su carrera en el mundo del boxeo resulta ser. Tiene conciencia de que puede llegar el momento en que sufra secuelas graves o incluso perder la vida luego de una pelea. Por ello el boxeador siempre tiene palabras de despedida para su familia, “Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea, porque uno no sabe si va a bajar o no”.

“Voy a morir feliz porque es lo que amo”, Canelo hace terrible confesión “Pero al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo”, dijo durante la entrevista realizada por el periodista de Univisión Jorge Ramos. “Venir desde abajo y hacer lo que estoy haciendo, ser el número uno, hacer historia, creo que todo mundo respeta eso”, agregó. “En el boxeo debes tener mucho carácter para llegar a ser, si no lo tienes, si no tienes el instinto de ser peleador puedes llegar, pero no es lo mismo”, declaró Canelo. Sin darse cuenta Canelo Álvarez está a una sola victoria de convertirse en el boxeador mexicano y latinoamericano en ganar absolutamente todos los cinturones de una sola división.

Revela cómo se siente con su lujoso short de diamantes Por si fuera poco, el “Canelo” también podría ser el primero en hacerlo en las 168 libras. Se ha tratado el tema en que en redes sociales miles de personas opinan acerca de la decisión de usar el lujoso short con diamantes que el Canelo Álvarez usa para entrenar para la próxima pelea contra Caleb Plant pero… ¿Qué tiene que decir Canelo? A pesar de ser una prenda lujosa el boxeador mexicano afirma que se siente agusto entrenando con ellos y sobre todo que lo hacen sentir muy especial lo anterior lo reveló durante una entrevista en All Acces. Existe la duda de cuál es el rango de el lujoso short con diamantes que el Canelo Álvarez usa para entrenar.

¿Cuál es el precio de ese lujoso short de diamantes del Canelo? Pero a decir verdad no se conoce el precio de tan lujosa prenda pero, a pesar de que se desconoce el costo Swarovski es una firma de joyería fundada en Austria desde el año 1895. Sus artículos son considerados de lujo ya que un solo par de aretes puede llegar al costo de 467 dólares. El boxeador asegura que ha venido desde abajo por ello es que esta prenda lujosa le hace sentir especial al usarla durante su entrenamiento. La pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant tendrá un gran toque único debido al cruce de palabras que hubo entre ellos en la rueda de prensa.

Zafarrancho en rueda de prensa de Canelo Álvarez y Caleb Plant Según el Canelo el boxeador estadounidense soltó palabras ofensivas hacia la madre del tapatío. Cabe mencionar que su contrincante negó el haber insultado en algún momento dado a la madre de Canelo, pero los videos obtenidos durante la presentación de ambos boxeadores dejan mucho de qué hablar de lo acontecido ese día. El próximo 6 de noviembre, “Canelo” Álvarez se enfrentará a Caleb Plant en el MGM Garden de Las Vegas, Nevada, donde estarán en juego los títulos varios títulos del boxeo y FIB de 168 libras, así que se encuentra metido de lleno en su preparación física y mental. Portando el lujoso short con diamantes que el Canelo Álvarez usa para entrenar dejando lo mejor de su entrenamiento en el cuadrilátero para su próximo enfrentamiento contra su rival Caleb Plant.

Muere joven boxeador a los 24 años a un día de la pelea del canelo (VIDEO) Muere el boxeador Taurai Zimunya a los 24 años tras brutal pelea. A un día de la pelea de Canelo vs Caleb Plant, se da a conocer triste noticia. El joven púgil profesional murió en tras el brutal encuentro que se desarrolló el domingo en Zimbabue. Se desplomó al piso tras la intensa pelea profesional de peso super gallo. Informan de que murió, de acuerdo con Infobae. En los últimos días, las casas de apuestas en Las Vegas han aumentado su confianza en el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien pasó de ser favorito por 7 a 1, a tener ventaja de 10 a 1. En otras palabras, el tapatío se lleva “de calle” las predicciones para el pleito entre dos campeones del mundo, que encenderán mañana por la noche el Hotel MGM Grand & Casino, señala Agencia Reforma, pero la muerte del boxeador Taurai Zimunya provocó gran indignación en el mundo de este deporte. El hombre de 24 años murió tras caer al piso y sufrir una hemorragia cerebral.

Así muere el boxeador Taurai Zimunya “Sí, (‘Canelo’) es muy favorito, pero todo puede pasar en el boxeo”, comentó Mark, un empleado del sportsbook del hotel sede”. El joven boxeador de 24 años que murió tras caer al piso y sufrir una hemorragia cerebral, causa ‘preguntas’ ante la pelea del “Canelo”. La polémica surgió ya que antes de caer el ring, que pugilista quedó ‘indefenso’ ante la ‘lluvia’ de golpes de su rival, sin que el réferi, interviniera, provocando una serie de críticas. Los usuarios ‘estallaron’ en furia debido a que consideraron que el juez debió haber actuado mucho más rápido para detener la pelea y evitar la muerte del boxeador Taurai Zimunya de tan solo 24 años. El encuentro ocurrió en la ciudad de Harare frente al pugilista Tinashe Majoni, de acuerdo con el reporte de Infobae. El joven boxeador recibió una serie de golpes en la cabeza antes de caer noqueado en el ring. Zimunya aún tenía por delante tres rounds, sin embargo, no pudo terminarlos. Las críticas son para el réferi, ya que no detuvo la pelea pese a ver que el boxeador no se mantenía en pie y había quedado indefenso, de acuerdo con el medio citado.