Shipman apuesta por el respaldo de hispanos en elecciones de Atlanta

Atlanta se ha convertido en una metrópolis con índices de inseguridad cada vez más crecientes, algo que no solamente le preocupa, sino que para ello tiene un plan bien definido que pasa por tener suficientes oficiales de policía, con capacidad para mantener buenas relaciones con la comunidad, así como la decisión de contar con especialistas en salud mental y violencia doméstica, “para que nuestros oficiales puedan responder adecuadamente a la gente” remarcó.

Ayudar a los más necesitados

Además piensa que se debe invertir en todas las personas que no poseen un hogar, por lo que debe asegurarse que no habrá gente durmiendo en las calles; sin embargo, no se puede poner de lado la falta de luz en las aceras, que impide que la gente pueda volver a salir y disfrutar de su entorno, así como tener la certeza que las carreras callejeras deberán terminar por el peligro que representan y en general, se debe mejorar el ambiente y la imagen de la ciudad.

También el aspirante se refirió a las garantías de los hispanos inversionistas que buscan mejorar su estabilidad, por lo que manifestó que “cuando las personas quieran invertir los procesos deberán ser abiertos, que sean ,competitivos y que tengan a tiempo lo que necesitan para abrir nuevas oportunidades de desarrollo empresarial” reflexionó.