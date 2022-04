La acusada no tiene alternativa y esta es la mejor salida que puede tener, pues le reducirán la sentencia y podrá estar menos tiempo en prisión, sin embargo, las consecuencias de lo que hizo ya nadie las puede borrar, el susto que provocó u las movilización que se hicieron para poder supuestamente hallarla.

Esta historia se da en medio de una ola de violencia no solo en Estados Unidos, sino en México, donde hay denuncias por desaparición de varias jovencitas en diferentes entidades de la república, motivo por el cual se han activado las alarmas en las autoridades y desatado el temor entre la población, sobre todo la femenil.

A través de un comunicado que se emitió a través de Portanova: “Trabajaré el resto de mi vida para enmendar lo que he hecho”. Esto luego que se recordara que se activó una búsqueda de tres semanas en el estado de California y varias partes de Estados Unidos. Archivado como: Sherri Papini finge desaparición

“Estoy profundamente avergonzada de mí misma por mi comportamiento y siento mucho el dolor que he causado a mi familia, a mis amigos, a todas las buenas personas que sufrieron innecesariamente por mi historia y a los que trabajaron tan duro para tratar de ayudarme”, manifestó la mujer.

Sherri Papini finge desaparición: ¿CÓMO INTENTÓ QUE PARECIERA REAL EL SECUESTRO?

Para hacer parecer que el secuestro fue real, la mujer tenía marcas en su cuerpo al momento en que la localizaron, tenía la nariz hinchada, moretones y algunas otras evidencias de presunta violencia en muñecas y tobillos, así como presuntas quemaduras.

Todo parece indicar que la mujer pasaba esos días con su ex novio, sin embargo, se hizo de manera premeditada esas lesiones para aparentar el plagio, sin embargo, ni el mismo abogado sabe porqué lo hizo: “Honestamente, no sé si alguien lo hace. No sé si ella lo sabe”.