La actriz mexicana Sherlyn pasa tremendo susto con su embarazo a semanas de dar a luz a su bebé, de quien dijo anteriormente que su papá es Dios, por lo que fue duramente criticada.

En la cuenta de Instagram @univisionfamosos, está disponible un video en el que la actriz mexicana entra en más detalles de lo que realmente fue lo que pasó.

“Le canté, le puse música, le hice masajito, todo lo que mi lógica daba, pero pues no”, confesó Sherlyn, quien tiene sus motivos para permanecer en casa por el coronavirus.

La actriz mexicana dice que no quiere enfrentar riesgo alguno por su embarazo, por lo que evita salir a la calle: “Estos días de encierro me han caído muy bien porque la doctora me dijo que las embarazadas estamos dentro de los grupos vulnerables, así que no podemos andarle haciendo al cuento, ni en la calle, ni mucho menos”.

A pesar de tener los cuidados necesarios para su embarazo, Sherlyn se llevó un gran susto este fin de semana: en sus clases de psicoprofiláctico, le contaron que tendría un tipo de contracciones llamadas Braxton Hicks, un tipo de contracciones que “no son las buenas del parto”.

“Es la primera vez que estoy embarazada y estoy aprendiendo, estoy descubriendo cómo funciona mi cuerpo y cómo están cambiando cosas, claro que ya empieza a venirse el tiempo encima y me asusto”, confesó la actriz mexicana, quien nació el 14 de octubre de 1985 en Guadalajara, Jalisco, México.

Sherlyn dice que una cosa es la plática y otra es la práctica: “Se me puso durísima la panza y dije: ¿qué es esto, está todo normal?”. Despúes de hacer varias cosas para que esta sensación pasara, la cual es normal, reconoce que si se asustó.

Por otra parte, hace unos días, Sherlyn compartió una sesión fotográfica en su cuenta oficial de Instagram en la que muestra con orgullo su pancita de embarazada, además de tremendo escote y leggins negros.

La actriz mexicana escribió en esta publicación: “Hoy responderé preguntas aquí!!! ¿Qué quieren saber?”, por lo que los usuarios se manifestaron de inmediato.

Una admiradora, luego de mandarle bendiciones, le preguntó que “para cuándo llega su angelito y en qué nombre ha pensado en ponerle”, a lo que Sherlyn respondió: “Aún no encuentro el nombre, quiero que sea único y especial”.

“Que bonita te miras embarazada, eres muy valiente al ser madre soltera, ¿apoco no te da nostalgia de que alguien esté a tu lado?”, preguntó una seguidora, obteniendo como respuesta: “La verdad, con la vida que crece dentro de mí, difícilmente se puede necesitar algo más. El amor es inmenso”.

Luego de que una fan le contara a Sherlyn su decisión de inseminarse, al igual que lo hizo la actriz mexicana, le preguntó cuál fue su mayor miedo al tomar esta decisión: “Muchos miedos, menos negarle un padre, porque existen muchos papás que no están presentes. Desgraciadamente, la ventana de las mujeres para ser mamás no es tan amplia, así que platícalo bien con tu corazón y tomarás la mejor decisión”.

