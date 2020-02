La actriz recomendó a las madres solteras disfrutar de su proceso de maternidad

Defendió su decisión de concebir a su hijo por inseminación artificial

Sherlyn aseguró algo de Dios y todos se sorprendieron

Sherlyn volvió a defender su decisión de concebir a su hijo gracias a una inseminación artificial: “Hay un momento cuando de pronto tienes una epifanía y dices: ‘es ahorita, estoy lista, estoy preparada, me siento madura, estoy estable, soy feliz y puedo ser mamá’, eso fue lo que pasó”.

Recomendó a las madres solteras disfrutar de su proceso de maternidad porque el tiempo es muy corto. La actriz también volvió a ser cuestionada sobre la identidad del padre de su hijo, por lo que ella, con cara seria dijo: “Dios es el papá de mi hijo; vive con nosotros, respiro, hablo, se lo encomiendo todo el día y creo que no podía tener un mejor papá”.

Mencionó que ella planea hablar con la verdad a su bebé, por lo que llegado el momento, le dirá cómo y por qué decidió engendrarlo por una inseminación artificial.

“Yo creo que la verdad es el camino más corto para todo, mis amores, y tratar a los niños como si no entendieran es faltarle el respeto a su inteligencia, así que siendo muy honesto: ‘Te elegí, moría por tenerte, no encontraba a la persona'”, dijo la actriz

Sherlyn comento que quiere explicarle para que no juzgue el hecho de que hay distintos tipos de familia: familias de mamá y papá, familias homoparentales, familias monoparentales o “como la nuestra, que son los papás, los abuelos”, agregó (Con información de Agencia El Universal).

Le tunden en Twitter

Luego de la declaración que dio Sherlyn sobre que “Dios es el padre de mi hijo”, algunos usuarios en Twitter no se midieron en sus comentarios:

“No sabía que Dios tenía malos gustos”, “¿O sea que Dios le echó todos sus mecánicos en el garage? Shame on you God”, “A mí no me embarres en tus put…. Dios”, “Actriz con complejo de Virgen María, jajaja”, “Lo que no se sabe @sherlyny es que el papá fue por cigarros y jamás volvió, es eso o la drogaron y por eso no se enteró del proceso de concepción”, se lee en la cuenta de Twitter de Infobae América.

Cautiva con sesión en Instagram

Hace unos días, Sherlyn causó ternura en Instagram al compartir con sus seguidores una bella sesión fotográfica en la que muestra su ‘pancita’ maquillada con amor, y hace la aclaración que está mucho más grande ahora que lo que se observa en la fotografía.

La actriz comparte el siguiente mensaje en una de las tres fotografías de la sesión: “Nunca nadie sabrá lo grande que es mi amor por ti. Después de todo, eres la única persona que sabe cómo suena mi corazón desde mi interior.❤ mi príncipe ❤ #nuestrobebé #momtobe #bemyvalentine #enamorada”.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar: “Es la emoción más bella que puedes sentir y deja que lo tengas en tus brazos sabrás que no dudarías un segundo en dar la vida por esa personita tan bella”, “Que hermosa foto. Que tu bebé venga con mucho salud. Besitos guapa”.

Entre las tres fotografías que compartió Sherlyn, llevan casi 300 mil likes y mensajes de buenos deseos y reacciones de parte de famosos como Julián Gil, Andy Escalona, Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, Geraldine Bazán, Lucía Méndez y Maribel Guardia.

La actriz también se dio el tiempo para responderle a algunos de sus seguidores: “Muchas bendiciones para ti y tu bebé, gracias por compartir algo tan personal con tus fans, hoy por hoy te admiro más, muy valiente”, a lo que Sherlyn contestó: “Muchas gracias bb”.