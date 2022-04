Comienza la nueva temporada de Tu Cara Me Suena

Sherlyn interpreta a Camilo y toma la delantera

La artista habla en exclusiva para Mundo Hispánico Sherlyn Tu Cara Me Suena. El domingo 27 de marzo estrenó la exitosa competencia internacional de música Tu Cara Me Suena, talent show en el que ocho famosos se transformarán en grandes íconos de la música. La actriz Sherlyn habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre como está viviendo la competencia que actualmente lidera. El panel de jueces de Tu Cara Me Suena, integrado por Charytín, Edén Muñoz, Víctor Manuelle y Angélica Vale, será el encargado de evaluar las presentaciones del grupo de talentosos participantes: Ninel Conde, Manny Cruz, Christian Daniel, Kika Edgar, Helen Ochoa, Sherlyn, Michael Stuart y Yahir. Sherlyn interpreta a Camilo en Tu Cara Me Suena Luego de haber obtenido uno de los puntajes más bajos en la primera gala, Sherlyn le dio la vuelta al marcador. En la segunda emisión se colocó en la primera posición y triunfó en Tu Cara Me Suena, gracias a su interpretación de Camilo, la primera transformación de una mujer en hombre que se da en el programa. Enseguida, los jueces asignaron calificaciones y Sherlyn se colocó a la delantera con 37 puntos, apenas un punto por arriba de Kika Edgar; a continuación, los dos puntos de los participantes, que pueden confirmar la tendencia o cambiar el resultado, en esta ocasión fue para reconfirmar que la caracterización de Sherlyn como el popular cantante colombiano fue lo más destacado de la noche.

Sherlyn Tu Cara Me Suena: Este pasado fin de semana ella impactó con una imitación increíble de Camilo en Tu Cara Me Suena. “Fue una sorpresa maravillosa. Creo que en la vida hay que tomar los retos y Tu Cara Me Suena. Ha sido un reto maravilloso para mí que me ha permitido explorar muchas áreas que ni siquiera yo conocía que podía hacer. Y así es un poco la vida”. “Como que te van presentando situaciones en las que tienes que ir reaccionando y pues bueno, esta asignatura la estamos pasando alegremente y me encanta, me encanta poder salirme de mi zona de confort para entrar a esta parte creativa de crear, de de estar tan involucrados con un proyecto para que la gente la pase bien en casa”.

Sherlyn Tu Cara Me Suena: ¿Cómo fue esa preparación? “La verdad es que yo al principio estaba muy nerviosa, porque cuando me entregan la canción pues es de las canciones, que fue un éxito de Camilo, pero estamos más acostumbrados a escucharlo, como en la parte romántica. Entonces esa fue una canción súper disruptiva de Camilo y y pues cuando me dijeron que me tocaba esa de entrada dije ay no, por favor, porque no me tocó “Vida de rico” o alguna de las como súper conocidas de amor”. “Me tomó un ratito en entender que era esto y después de ahí dije ‘pero es que aquí ni baila aquí ni hace’. Como que me empecé a dar cuenta que iba a estar más complicado luego de lo planeado y entonces decidí abordarlo desde la parte profunda de la creación de personaje, de cómo se mueve, cómo camina, cómo hablan las entrevistas, cuál es la personalidad de Camilo.

Ya habías estado antes en un reality en Cantando por un Sueño ¿Qué experiencias te ayudaron a sobrellevar de alguna forma las críticas? "Las críticas generan mucho dinero. La gente no ha comprendido eso, pero la verdad es que es bueno recibir la crítica. No estamos acostumbrados a la crítica. Estamos acostumbrados a que nos echen flores todo el tiempo y que nos digan cosas buenas. Pero cuando estás dispuesto a recibir la crítica, estás dispuesto a modificar, estás dispuesto a aprender y a corregir cosas y eso siempre va a generar cosas positivas". Entonces yo lo he aprendido a lo largo de los años y como estudiante eterna que soy, pues no siempre voy a tener diez. Habrá materias que me costarán más trabajo, que tengo que ponerle más atención, más dedicación, más estudio, hacer una tarea extra, etcétera. Pero, no está mal que te corrijan. El que te corrijan siempre es que tienes a alguien que está más preparado que tú y con la disposición de ayudarte".

De todos los que están, de todos los concursantes, ¿qué opinas de ellos como competidores? "Me encantan, lo hacen maravilloso. Todos tienen mucho talento y creo que todos aquí tenemos áreas de oportunidad. O sea, hay voces privilegiadas, hay intérpretes maravillosos, hay algunos que tienen más tablas en el escenario, o hay algunos que tienen el dominio de algún instrumento musical, o hay algunos que son más sexis que otros, etcétera". "O sea, creo que cada quien tiene cualidades diferentes y creo que la producción es muy inteligente a la hora de seleccionar a los elencos, justamente sabiendo que todo el mundo tiene posibilidades, porque si no, pues sería muy absurdo poner a competir peras con manzanas".

¿Antes de entrar a este reality, alguien te dijo 'no vas a poder'? "Mira, yo soy una mujer muy exitosa en todo lo que hago en mi vida. No lo digo con modestia, lo digo con mucho orgullo, porque no es de gratis, porque soy dedicada, enfocada, constante, disciplinada. Entonces cualquier cosa que me propongo regularmente la llego a término con mucho gusto. La única diferencia entre las personas que no logran cosas y las que logramos cosas es que todos tenemos esa voz interna que te dice no puedes". "La única diferencia entre la gente que se queda en eso es en la que le escucha y no le contesta. Yo escucho la voz interna y mi cerebro me dice no, claro que puedo. Y entre más me retas, más puedo. Esa es la única diferencia entre la gente que se queda estático y se espanta ante la propia voz interna. Y los que nos ponemos en acción y nos movemos, los que tenemos el valor de responder a la voz interna, que vamos contra todas las apuestas".

¿Cómo vas a superar esa participación de Camilo? dejaste la vara muy alta. "Vamos de la noche al día. Vamos a hacer Becky G, de haber hecho un hombre, hacer una mujer súper femenina y sexy con perreadera incluida y todo el tema, no me tiene nada tranquila, me tiene trabajando muy fuerte y echándole muchísimas ganas, pero espero que la gente lo goce en la casa. "Yo creo que van a poder tener la oportunidad de vernos a todos los participantes de Tu Cara Me suena en momentos muy exitosos, en momentos muy apegados a la magia de los artistas que tanto admiramos y y ojalá que se dé esa magia. Le quiero dar las gracias a todo el público que me ha apoyado tanto. La respuesta en las redes es una locura, no lo puedo creer. A todos los medios de comunicación que han retomado la nota, que han dado viralidad a esto de Camilo, para mí es hermoso".