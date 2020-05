View this post on Instagram

Sherlyn está preocupada por q el hospital donde quiere tener a su bebé , tiene muchos casos de COVID19 ….! • • Aquí es donde podemos comprobar que el gobierno en Mexicano y Ni en ningún País , tiene un control exacto de los infectados , y la gente sigue como si nada ! Y los gobernantes abriendo tiendas Ya ! Es arma de doble filo