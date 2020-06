Un sheriff en un condado de Florida dice que recomienda a los propietarios que disparen a los saqueadores si entran a las casas para robar o prender fuego.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, emitió la advertencia a los posibles saqueadores en una publicación de en la página de Facebook de la oficina del sheriff el martes por la mañana.

“Si valoras tu vida, probablemente no deberías hacerlo [saqueos] en el condado de Polk. Debido a que a la gente del condado de Polk le gustan las armas, tienen armas, les animo a tener armas, y van a estar en sus casas esta noche con sus armas cargadas, y si intentas entrar a sus casas para robar, para provocar incendios, recomiendo encarecidamente que te saquen de la casa con sus armas. Entonces, deja a la comunidad en paz”, dijo Judd.

Judd alentó las protestas pacíficas en el condado central de Florida, y dijo que, hasta ahora, no ha habido casos de violencia relacionada con las protestas. Pero eso no le impidió emitir la severa advertencia en las redes sociales.

“Para aquellos que quieren inflitrarse sigilosamente entre esas personas maravillosas que simplemente están dando a conocer su posición, a los que intentaron infiltrarse, vamos a perseguirlos y encerrarlos si se involucran en alguna conducta criminal”, dijo el sheriff.

“Mi corazón está lleno de gratitud por nuestra comunidad hoy”, dice el post de Facebook. “El lunes por la noche tuvimos cero incidentes de violencia relacionada con las protestas. Hubo tres protestas en el condado de Polk, todas pacíficas, no hubo señales de agitadores externos.

“The people in Polk County like guns, they have guns, I encourage them to own guns… And if you try to break into their homes to steal, to set fires, I’m highly recommending they blow you back out of the house with their guns.” STORY: https://t.co/NjG4Frlphy pic.twitter.com/KH0g3X0POC

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) June 1, 2020