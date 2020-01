Shakira JLo Super Bowl: la cantante colombiana y la estadounidense de origen puertorriqueño se adelantan al show que ofrecerán en el próximo Super Bowl

Ambas publicaron imágenes de su entrenamiento previo a su presentación en el medio tiempo y por supuesto hubo espacio para enseñar sus entonadas cinturas

Pero algunos seguidores en las redes sociales no tardaron en criticar y tacharon a Shakira de “corriente”

Shakira y Jennifer López se preparan para el espectáculo que ofrecerán en el medio tiempo del Super Bowl LIV.

La colombiana de 42 años y la estadounidense de origen puertorriqueño, de 50, compartieron en sus redes sociales cómo se alistan para lucir espectaculares. Ambas postearon videos en los que dejan el abdomen al descubierto y presumen cinturita.

Shakira posa y entrena con la entrenadora fitness, coreógrafa y empresario Anna Kaiser.

La cantautora lanzó recientemente el tema “Me gusta”, su primera colaboración con el artista urbano puertorriqueño Anuel AA, con la que comienza a calentar los motores para el Super Bowl.

La canción, que se puede colocar a medio camino entre el trap y el pop, con un fuerte componente de reggaetón, fue anunciada por ambos artistas en sus redes sociales en la tarde del domingo pasado con una imagen al estilo “vintage”.

En la foto puede verse a Shakira con el cabello negro de la época de su disco “Dónde están los ladrones”, mientras que Anuel lleva uno de sus típicos chaquetones.

“Me gusta” habla de una pareja que lleva años junta y que tras pasar por una temporada difícil decide trabajar para salvar la relación.

Aunque Shakira ya había hecho trap con “Clandestino”, su colaboración con Maluma, en este estreno de 2020 la artista colombiana suena más cómoda dentro del género.

Jennifer López también dejó su abdomen al descubierto y hace unos días compartió la coreografía que prepara para su presentación en el Super Bowl e invitó a sus seguidores a unirse al reto de baile con al hashtag #JLOSuperBowlChallenge, con la promesa de que subirá los mejores pasos de sus fans.

En el show de medio tiempo del Super Bowl se han presentado exponentes musicales como Michael Jackson, U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince, Madonna y The Who, entre otros.

Seguidores no le perdonaron foto a Shakira

Muy animada con su entrenadora, Shakira posó enseñando su abdomen a sus fans como de costumbre… pero algunos la sentenciaron con sus comentarios.

“Se ve común y corriente como cualquier otra mujer”, comentó la usuaria aleleon532 en Instagram. “¡Wácala! (sic)”, dijo la seguidora noemivare.

Pero los defensores de la prolífica artista colombia no tardaron en expresarse, y sus réplicas fueron contundentes.

“alelon532, envidia cochina la tuya”, respondió de inmediato el usuario juanitooo137.

Mientras que la usuaria dianaquirozz dijo: “¡Qué linda, Shakira! We are so proud of you (estamos muy orgullosos de ti)”.

Mientras que con la multifacética JLo, casi todos sus seguidores comentaron con un unísono “No me puedo esperar”, en referencia a la presentación del medio tiempo. El video de JLo lleva más de 9 millones de vistas.