“Gracias por todo el amor”, escribió la cantante oriunda de Barranquilla, Colombia. a quien de inmediato sus más fieles admiradores le respondieron, aunque algunos aprovecharon para expresarle su apoyo en estos momentos tan complicados: “Amiga, estamos para apoyarte, no es fácil lo que estás pasando”.

Cerca de llegar a los 75 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, llama la atención que la intérprete de temas como Ojos así y Pies descalzos, entre muchos otros, tiene pocas imágenes en las que aparece junto al padre de sus dos hijos , Sasha y Milan Piqué Mebarak, por lo que muchos sospecharon que las cosas no iban nada bien entre ellos desde hace tiempo.

Vaya revuelo que causó la noticia, tras constantes rumores, que la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué habían decidido separarse tras 12 años de relación, pero ahora, se da a conocer el último mensaje que ella le dedicó a su ahora ex a través de redes sociales .

“Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres”, expresó la artista, quien supuestamente le mandó un contundente mensaje a su ahora ex a través de la canción Te felicito, la cual canta junto al puertorriqueño Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, mejor conocido como Rauw Alejandro.

Hace apenas unas semanas, en el marco del Día de las Madres, la cantante colombiana Shakira encendió las alarmas luego de que compartiera una foto junto a sus dos hijos, los pequeños Sasha y Milan Piqué Mebarak, desde la playa, pues muchos se preguntaron por qué no estaba con ellos el futbolista español Gerard Piqué.

En pleno Día de San Valentín, Shakira compartió una de las contadas fotos que tiene junto a su hoy ex, el futbolista español Gerard Piqué, quien le devolvió ‘el favor’ en sus redes sociales, pues prácticamente tiene solo selfies y algunas postales de los diferentes partidos que ha disputado con el Barcelona.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente”, reveló Shakira

Minutos después de que el Barcelona se impusiera cuatro goles a cero a su rival más odiado, el Real Madrid (que a la postre se coronarían campeones tanto de la Liga como de la Champions), Shakira sorprendió con un mensaje que le dedicó al padre de sus hijos revelando algo que nadie se hubiera imaginado.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”. Varias personas se manifestaron en esta publicación al enterarse del divorcio de la pareja.