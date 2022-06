Las reacciones no paran tras darse a conocer la separación de Shakira y Gerard Piqué

¿La cantante colombiana se separó del futbolista español porque lo ‘cachó’ con otro hombre?

La Hija de Nostradamus les ‘echó’ las cartas a la pareja horas antes del anuncio oficial

¿Será? Horas antes de que se diera a conocer que Shakira y el futbolista español Gerard Piqué habían decidido terminar su relación tras 12 años de estar juntos, la clarividente Antonella Pilar, mejor conocida como La Hija de Nostradamus, les había ‘echado’ las cartas a la pareja, ¿será que la cantante colombiana lo ‘cachó’ con otro hombre?

La reconocida psíquica, con poco más de 170 mil suscriptores en su canal oficial de YouTube, no dejó pasar mucho tiempo para compartir lo que vio en esta lectura y que terminó por darle la razón ante los constantes rumores de infidelidad de parte del jugador del FC Barcelona, ¿pero fue por culpa de otro hombre?

¿Qué pasó en realidad entre Shakira y Piqué?

Antes de entrar de lleno con su lectura, la Hija de Nostradamus recordó que este 2022 es el año de las infidelidades y los divorcios: “Ambos, tanto Shakira como Piqué, comparten la misma fecha de nacimiento y ellos tienen deudas kármicas de vidas pasadas que tienen que pagar en esta vida”.

“Para Shakira veo llanto, dolor… Shakira colapsa. La carta de Los Enamorados me sale al revés, habla que hay una distancia desde hace tiempo entre los dos. Incluso no los veo viviendo juntos. Mis cartas me confirman que hay infidelidad, veo que hay una mujer”, comentó la vidente, pero esto sería solo el inicio.