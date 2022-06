La prensa española ha informado de la supuesta separación

La cantante colombiana habría “atrapado” a su esposo con otra mujer

El futbolista y la cantautora llevan 12 años juntos.

En los 12 años que Shakira y Piqué llevan de relación han sido victimas de varios rumores sobre una posible separación. Ambos se han convertido en una pareja querida por lo seguidores de los dos por más de 12 años y con dos hijos.. Algunos medios españoles han asegurado que la cantante “atrapo” al futbolista.

Sus nombres vuelven a aparecer en medios de comunicación españoles que aseguran que la pareja está sumergida en una crisis por una supuesta infidelidad por parte del español. Ninguno de los dos han salido a desmentir o a confirmar la noticia, pero en España es el tema del momento.

La ¿perfecta? relación de Shakira y Piqué

La cantante colombiana Shakira y el defensa del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué celebran juntos el pasado febrero sus 45 y 35 cumpleaños respectivamente. Ambos nacieron un 2 de febrero, solo que con 10 años de diferencia, esto siempre ha sido tema de conversación entre la farándula.

El nuevo tema de Shakira alimenta los rumores de crisis con Gerard Piqué. La cantante ha sacado una nueva canción junto a Raúl Alejandro en la que escribe frases muy reveladoras: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”.