La familia fue captada por los fanáticos de ambos e inclusive, posaron en un par de fotografías sonriendo ampliamente. Por tal cuestión, se insinúa que la pareja ha estado manteniendo una relación cordial y que, intentan mantener las apariencias por los hijos en común que tienen; por el momento, Piqué no ha dado palabras al respecto.

Fue el sábado pasado, que tras 12 años de relación decidieron ponerle fin y separarse por “el bienestar de su familia”. Los rumores no han dejado de aparecer y algunos medios señalaron que finalizaron la relación debido a que Piqué le “puso los cuernos” a Shakira y la colombiana lo “cachó”. Al momento, lo único que piden es respeto por sus hijos.

En redes sociales, las imágenes de la pareja conviviendo con fans no han parado de difundirse y hay una en específico que la expareja aparece posando -en diferentes fotos- con los mismos fans. Tras darse a conocer estas imágenes, los fanáticos no han dudado en posicionarse a favor de Shakira, señalando que deberían “darle” un respiro por el tema de la separación. Archivado como: Shakira Piqué reaparecen juntos

Aunque, en todo momento, la pareja fue cordial, prefirieron no estar sentados juntos y en algunas ocasiones, apoyaron a su hijo desde diferentes lugares de la cancha. En un par de ocasiones se les observó conviviendo y pasando el tiempo en familia, pero cuando estaban conscientes de las cámaras que había en el sitio decidieron estar un poco más alejados.

¿Qué pasará cuando regresen a España?

Laura Fa, quien dio a conocer que Piqué y Shakira se encontraban en República Checa, informó que pasará al momento en que la familia regresé a España. De acuerdo con sus declaraciones, anunció que la cantante colombiana y sus hijos volverán a Madrid, mientras que Piqué se irá de vacaciones con sus amigos a las Islas Maldivas, donde se unirá la “presunta nueva novia”.

“Según las informaciones que me llegan, Piqué, en cuanto vuelva a España, planea irse a Maldivas, lo que no sé es si irá con su nueva novia, la azafata de 22 años, con la que está ilusionado”, informó Laura Fa y recopiló Telecinco. Al momento, se desconoce la identidad de la presunta “tercera en discordia”. Los rumores sobre el supuesto romance de Piqué no han dejado de presentarse y algunos sospechan quien podría ser.