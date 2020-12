La cantautora colombiana Shakira enseña de más en una imagen publicada en las redes sociales

Se le ve luciendo un sexy bodysuit que cautivó a sus seguidores

La imagen fue publicada en Instagram

Shakira video musical. La cantautora colombiana Shakira cautivó a varios seguidores, ya que publicó una imagen donde presume su cuerpo enseñando de más pero esto lo hizo para un video musical que está grabando con los Black Eyed Peas.

En la imagen de Instagram se puede observar a Shakira presumiendo su cuerpo portando un bodysuit que la hace lucir muy sensual y también se le puede ver que lleva puesto un top que encendió las redes sociales.

Todo parece indicar que la imagen publicada fue de un video musical que está próximo a estrenarse junto a los Black Eyed Peas, con el tema titulado “Girl Like Me”.

SHAKIRA Y BLACK EYED PEAS

Los Black Eyed Peas es una banda estadounidense de hip hop/pop formada en 1995 en Los Ángeles, California y que han tenido éxitos como Pump it, My Humps, Don’t lie, The Time y I got a feeling.

Esto provocó que varios seguidores llenaran la imagen con piropos y halago para la colombiana ya que dejó a uno que otro con la boca abierta por lo sensual que se ve Shakira.

Un internauta comentó lo bella que se ve la cantante en la imagen pero lo hace con todo respeto: “Hermosa, atractiva y con buen sonido Shakira”. Hubo otro seguidor que se mostró desesperado por ver el video musical: “Ya necesito ver este video.. tengo tanto esperándolo”.

“No puedo esperar reina”, “Orgulloso de ser tu fan”, “Queremos fecha”, “Dios mío, qué trasero”, “Sí! Estoy deseando que llegue el viernes”, “De ninguna manera, de ninguna manera, No puedo esperar”, “Dios mío, ella es tan bonita NO PUEDO ESPERAR EL VIDEO”, “soy agricultor, confío en mi pasión, la mirada está puesta en el monzón del cielo”, fueron algunos de los comentarios realizados por sus seguidores.