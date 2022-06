Se desconoce si en esas fechas ya estaban con problemas y ya se había descubierto el presunto engaño del futbolista español, lo cierto fue que fue un fin de semana difícil, ya que al parecer la cantante colombiana sufrió una crisis de ansiedad, pero no se sabe cuál fue el motivo.

Fue el Periódico quien dio a conocer la noticia del supuesto engaño, pero el episodio amargo de la ambulancia sucedió el pasado sábado 28 de mayo, cuando todavía no trascendía la noticia de supuesta infidelidad, se filtraron imágenes de una unidad de socorristas llegar al lugar donde estaba la pareja.

Y es que dicen que lo más impresionante fue ver llegar la ambulancia y de pronto a la artista dentro de la unidad, de una manera muy nerviosa, pero lo más impactante, contaron las fuentes, es que la colombiana no dejaba de llorar, sin saber ene se momento el motivo de porqué lo hacía.

De acuerdo a lo que relata Hola, entre las personas que se encontraban allí estaba la mamá de la colombiana, la señora Nidia del Carmen Ripoll Torrado, quien también se veía muy afectada, por lo que las maniobras de los paramédicos continuaban, pero al ver que no paraba de llorar le lanzaron la pregunta.

Shakira hospitalizada infidelidad Piqué: ¿YA NO VIVE CON ELLA?

Tras los supuestos rumores de una infidelidad, se han girado otros de si el futbolista ya no vive con la colombiana, sin embargo, eso no está comprobado, pero hay quienes aseguran que desde hace días ya no duerme en el mismo techo que Shakira, pero nada está confirmado.

Hay quienes aseguran que él visitó a la cantante y sus hijos en la casa donde viven y convivió un rato con ellos, pero que no traía las llaves del hogar. ¿Entonces porqué se le presentó esas crisis de ansiedad a la artista? ¿Se enteró del supuesto engaño de su aún esposo? Archivado como: Shakira hospitalizada infidelidad Piqué