Al hacerse viral el video, la separación y que supuestamente Shakira comenzó a seguirlo en Instagram, los fanáticos no han dudado en llenarle de mensajes una de las fotos de Canvill… justo donde sale con su novia, Natalie Viscuso. Parece ser que los seguidores olvidan el mensaje que posteó hace un año el actor, donde pidió respeto para su relación.

Tras confirmarse la separación de Shakira y Gerard Piqué, los fanáticos no han dudado en expresarle a la cantante que hay varios candidatos en la mira para ocupar su corazón. Uno de ellos es Henry Canvill, reconocido actor por su papel en Superman y que conquistó a los fanáticos de la colombiana tras su reacción al verla en el festival de Cannes.

Pero, aunque los fanáticos quieran ver unida a esa singular “pareja”, parece que olvidan que el actor está sosteniendo una relación amorosa con Natalie Viscuso, quien es vicepresidenta de televisión en Roy Lee’s Vertigo Entertainment. La pareja ha estado saliendo por un par de años y parecer ser una relación bastante sólida. Claro, eso no importa para los fanáticos de Shakira, quienes desean que la colombiana encuentre nuevamente el amor.

¿NO LES INTERESA QUE TENGA NOVIA? Desde que se confirmó la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, los comentarios sobre el futuro amoroso de la cantante colombiana no han parado y hay varios candidatos en la lista… de los fanáticos. Uno de los nombres más sonados en estos instantes es el del actor Henry Canvill, quien sobresalió por su reacción en el festival de Cannes al ver a la cantante.

“Dale follow back a Shakira, mijo”, “¿Qué pasó con Shakira?”, “Henry, Shakira está separada”, “Amor, ve y consuela a la amiga Shakira”, “Tienes que seguir Shakira, no puedes tener esa distracción en una entrevista y ahora actuando como si nada”, “Shakira es libre”, “Shakira está siguiéndote, hazle caso”, “Cásate con Shakira, por fi”, destacaron algunos de los comentarios. Archivado como: Shakira Henry Canvill

La última fotografía que posteó Henry Canvill, es un retrato junto con su novia y donde explica que realizaron una carrera de 13 kilómetros; la imagen se compartió hace dos semanas y en las últimas horas, los comentarios no han dejado de mencionar a Shakira y la posibilidad de que los dos artistas estén juntos, a pesar de saber que el actor tiene una relación con Viscuso.

Sin duda alguna, los fanáticos no han dudado en expresarle a Henry Canvill que debería aprovechar que Shakira se encuentra soltera y que podría ser su oportunidad para poder conocerla. Algunos fanáticos, inclusive, han hecho a un lado a Natalie y le han comentado que “debería dejarla para salir con Shakira”.

¿Piden respeto para Natalie?

No todas las fanáticas se encuentran felices por la respuesta de los fanáticos de Shakira hacia Henry Canvill y por ello, algunas personas han pedido en los comentarios que tengan mayor respeto hacia la relación de Henry, ya que “no es lindo” que le escriban sobre otra mujer a un hombre que pide respeto hacia su relación constantemente.

“Esto no está bien. Henry ha estado saliendo con Natalie por más de un año. Algo me dice que si tu ídolo viera esto, no pensaría que es lindo. Por favor, sé respetuoso con Natalie, la novia de Henry.”, “¿No ven que está con su novia en la foto? Dios, que gente tan intensa con el tema de que se cuadre a Shakira”, expresaron algunas seguidoras en las respuestas de la imagen.